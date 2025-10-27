Как отличить съедобные грибы от ядовитых и опасных: пять главных признаков

Осень – сезон грибов, и лучшее время засушить, законсервировать, просто пожарить и стушить грибы. Но, при заготовке очень важно знать – как правильно отличить ядовитые грибы от съедобных.

Редакция FoodOboz делится полезными советами от специалистов, как правильно и быстро отличить грибы от ядовитых.

Запах

Съедобные: имеют приятный, "лесной" или грибной аромат.

Ядовитые: часто пахнут резко, неприятно, могут напоминать запах хлора или лекарств.

Цвет

Съедобные: обычно имеют менее яркую окраску.

Ядовитые: часто имеют яркую окраску, которая может быть предупредительным сигналом.

Изменение цвета на срезе

Съедобные: на срезе мякоть обычно остается того же цвета или становится бурой/бежевой.

Ядовитые: на срезе мякоть может менять цвет на синий, фиолетовый или другой необычный оттенок.

Насекомые

Съедобные: часто повреждаются насекомыми, червями, мухами, которые не переносят ядовитые грибы.

Ядовитые: насекомые их обычно избегают.

Структура ножки

Съедобные: ножка не имеет характерных признаков ядовитости.

Ядовитые: ножка может быть толстой у основания, иметь "юбочку" или "стаканчик" у корня. К таким грибам относятся, например, бледная поганка, имеющая "стаканчик" у основания ножки.

Важно: не пробуйте грибы на вкус, даже небольшой кусочек может вызвать отравление. Если сомневаетесь в грибе, лучше его не берите. Переросшие и испорченные грибы тоже не стоит собирать, потому что их трудно идентифицировать!

