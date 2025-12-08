УкраїнськаУКР
Как отличить настоящую красную икру от подделки за 2 секунды: два наилучших способа

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
Красная икра

Красная икра – очень вкусный и полезный продукт суперфуд, богатый легкоусвояемым белком, омега-3 жирными кислотами, витаминами (A, D, E, группы B) и минералами (йод, цинк, фосфор, железо), которые укрепляют иммунитет. Красную икру можно есть как самостоятельное блюдо, так и дополнение к бутербродам, салатам. 

Редакция FoodOboz делится полезной информацией, как правильно и быстро проверить красную икру и распознать подделку в домашних условиях. 

Проверка красной икры кипятком

Налейте в стакан горячую воду и добавьте немного икры. Натуральные икринки растворятся, оставив мутный осадок. Искусственная же икра будет плавать на поверхности, не теряя формы.

Как проверить красную икру йодом

Нанесите каплю йода на икринку. Натуральная икра не изменит цвет. Если продукт поддельный, он может приобрести темно-синий оттенок, потому что крахмал, который содержится в подделке, вступает в реакцию с йодом.

Внешний вид

Чтобы отличить настоящую красную икру от подделки, обратите внимание на вид (целые, рассыпчатые зернышки с ядром), аромат (нежный рыбный), вкус (лопается на зубах).

