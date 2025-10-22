Как отличить качественное сливочное масло от подделки: делимся советами
Сливочное масло – вкусный и полезный молочный продукт, который чаще всего используют для приготовления выпечки, а также бутербродов. Но очень важно при его выборе обращать внимание на состав, чтобы выбрать качественный продукт, а не подделку.
Кулинар поделилась в Instagram советами, как правильно выбрать в магазине качественное сливочное масло.
Обратите внимание на состав
В настоящем сливочном масле должен быть только один ингредиент – сливки или пастеризованные сливки, жирность которых 82,5% и более, это стандарт для качественного масла. Если жирность ниже (например 72,5%) – это спред или масляная смесь.
Избегай "масла" с этим в составе:
- растительные жиры (пальмовое, кокосовое, соевое масло)
- консерванты
- ароматизаторы
- эмульгаторы
Это не масло, а подделка!
Смотри на ГОСТ или ДСТУ
В Украине настоящее масло изготавливают по ДСТУ 4399:2005 . Это гарантирует стандарт качества.
Цвет качественного сливочного масла должен быть светло-желтый или желтый.
Слишком яркий желтый оттенок может указывать на добавление красителей, а белый – на наличие растительных жиров.
Также на OBOZ.UA сообщалось, как правильно замачивать горох, чтобы он сварился за 10 минут.