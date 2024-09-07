Как общаться с пострадавшими от войны: практический вебинар от Фонда Рината Ахметова

Как травма войны оказывает влияние на личность? Как помочь ей прожить и трансформировать этот опыт? Об этом и не только говорилось на вебинаре "Особенности общения с пострадавшими от войны", проведенном Программой "Сиротству – нет!" Фонда Рината Ахметова.

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Коммуникация с людьми, пережившими эвакуацию, разрушение жилья, гибель близких, плен, обстрелы и т.п., требует эмпатии, внимательности и чувствительности. Спикер мероприятия, семейная и детская психолог, психотерапевт Наталья Простун подробно рассказывает о нежелательных формулировках и корректных ответах.

"Фраза „все будет хорошо" — раздражает. Лучше сказать „Я понимаю, как это было тяжело для тебя". Или же предложение типа "другим еще хуже" - это обесценивание опыта человека. Здесь более целесообразно вопрос "как я могу тебе помочь?"", — отмечает специалист.

По ее словам, травма войны так или иначе коснулась каждого, изменила обычный образ жизни и человека. Но у травмы есть определенный парадокс. Мы можем в нем не только разрушаться, но и расти. Получать исцеление, искать и обретать новые смыслы.

Также среди тем вебинара:

- виды травм и их влияние на личность;

- основы психологической поддержки взрослых и детей;

— правила общения с военнослужащими, гражданскими, людьми с инвалидностью и людьми, возвращенными из плена.

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