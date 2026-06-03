Как облегчить симптомы сезонной аллергии из-за пыльцы ночью: действенный лайфхак

Сенная лихорадка очень распространена в этом месяце, а сезон пыльцы трав достигает своего пика с июня до начала июля. Однако, если вы относитесь к тем людям, которые страдают от сенной лихорадки, можете столкнуться с симптомами не только в течение дня, но и ночью.

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Когда ваш нос заложен, ваш организм вынужден больше полагаться на дыхание ртом во время сна. Это может сделать сон намного легче и более фрагментированным, поэтому вместо того, чтобы оставаться в глубоком, восстановительном сне, вы, скорее всего, будете часто просыпаться и утром проснетесь истощенным, пишет OBOZ.UA.

Исследования показывают, что 74% людей с аллергическим ринитом страдают от расстройств сна, и это может иметь огромное негативное влияние на повседневную жизнь.

Избегание алкоголя поздно вечером, поддержание водного баланса водой или травяными чаями и использование солевых растворов для промывания носа могут помочь уменьшить заложенность перед сном. Прием антигистаминных препаратов на ночь также может помочь.

Но есть одна хитрость, которая не требует затрат или больших усилий.

Попробуйте положить наволочку в морозильную камеру на 20 минут перед сном, поскольку низкая температура может помочь успокоить воспаление вокруг глаз и носа, что облегчит засыпание.

Хотя этот трюк не вылечит сенную лихорадку, это может сделать симптомы более контролируемыми ночью.

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