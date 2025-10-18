Как не загубить спатифиллум: простые советы

Спатифиллум – одно из самых популярных комнатных растений, которое часто считают неприхотливым. Однако даже этот цветок может начать болеть, если неправильно его поливать.

Большинство владельцев поливают спатифиллум, обильно заливая почву водой из-под крана, но именно это – самый верный путь к его ослаблению. Эксперты рассказали о важных нюансах.

Главная ошибка – водопроводная вода

Специалисты из The Little Botanical предостерегают: спатифиллум очень чувствителен к химическим примесям в водопроводной воде. В ней содержатся фтор, хлор, соли и тяжелые минералы, которые постепенно накапливаются в почве и мешают растению усваивать питательные вещества.

Из-за этого листья начинают увядать , желтеть или бледнеть, а само растение теряет силу. Самый опасный компонент – фтор, который повреждает клетки листьев. Признак отравления – сухие или бурые края листьев, даже если полив и освещение правильные.

Какую воду выбрать

Идеально для спатифиллума подходит фильтрованная или дождевая вода. Она не содержит агрессивных химических веществ и помогает поддерживать естественный баланс в почве.

Если специальной воды нет, можно использовать простой прием: налейте водопроводную воду в сосуд и оставьте ее на сутки-двое, чтобы вредные примеси испарились.

После этого вода станет более безопасной для полива.

Как избежать проблем

Чтобы почва не перенасыщалась фтором и солями, раз в месяц промывайте ее чистой водой без примесей – это выведет остатки химикатов.

Правильный полив потребует немного больше внимания, но взамен вы получите здоровый, крепкий спатифиллум с яркими зелеными листьями и регулярным цветением.

