Как назвать украинским 'шалфей': объяснение

Сейчас самое время досконально выучить украинский язык и вычеркнуть из словарного запаса весь суржик и кальку. Русизмы точно не добавляют красоты языку, и являются скорее показателем необразованности – мы часто даже не знаем, сколько синонимов и аналогов русских слов имеет наш язык.

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Известный блоггер и популяризатор украинского языка Андрей Шимановский рассказал, чем заменить русское слово "шалфей". Оказывается, название этого полезного растения многие до сих пор произносят неправильно.

"Шалфей" - русское название лекарственного растения "шавлії".

Чай из шалфея традиционно используют для контроля уровня сахара в крови. Согласно клиническим исследованиям, регулярное употребление чая из шалфея снижает риск развития сахарного диабета 2-го типа на 20%. Содержащаяся в листьях камфора стимулирует выработку белков и ускоряет процессы заживления ран. Розмариновая кислота обладает мощными антиоксидантными свойствами и выполняет защитные функции на клеточном уровне. Высокое содержание витамина К способствует укреплению костей и сосудов.

Так что в аптеке следует просить не сироп или чай "из шалфея", а "у складі яких є шавлія".

Шимановский также обратил внимание, что русское слово "семена" почему-то переводят как "сімена". Конечно, по-украински нужно говорить "насіння".

Продолжая цветочную тему, блоггер рассказал о рожах. Украинская "рожа" – это многолетнее декоративное растение семейства мальвовых, имеющее высокий стебель и большие разноцветные цветы, собранные в кистевидное соцветие. А в слове "квіточки", по словам Шимановского, обычно ставят неправильное ударение: не "квіточкИ", а "квІточки".

"Следует запомнить, что слова с отмеченным "к(а)" во множественном числе при числительных "два", "три", "четыре" сохраняют ударение на основе: "три квІточки". А без перечисленных числительных – квіточкИ", – добавил блогер .

Кстати, в разных регионах Украины есть свои интересные слова. Что такое мацур, погар, цимборка и сеянка и какие еще необычные слова используют в разных областях – читайте в материале.

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