Как назвать украинским 'безделушку': вариантов много

В повседневной речи мы часто используем слова, не задумываясь об их происхождении. Одним из таких слов является "безделушка" – типичный русизм, который, хоть и кажется безвредным, постепенно вытесняет красочные украинские соответствия.

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Пора возвращать удельные слова, лучше отражающие колорит и богатство украинского языка. OBOZ.UA рассказывает, как заменить "безделушку" на полноценные украинские соответствия.

Словом "безделушка" обычно обозначают небольшие предметы без практической пользы. Это могут быть:

декоративные фигурки, статуэтки;

магниты на холодильник;

маленькие сувениры;

мелкие украшения, брелоки, обереги;

аксессуары с сентиментальным, но нефункциональным значением.

Обычно "безделушка" – это нечто, что храним "на память", хотя объективной пользы предмет не имеет. Но не стоит путать подобные вещи с антиквариатом или коллекционными экземплярами – в таком случае предметы имеют совсем другую ценность.

Вместо русизма есть целый ряд красивых, колоритных украинских слов, которые не только передают значение, но и звучат с шармом нашего родного языка:

дрібничка – найуніверсальніше слово, яке легко використовувати у будь-якому контексті;

цяцька – підходить, коли йдеться про дрібну прикрасу, щось декоративне;

цяцянка – зменшено-пестлива форма слова "цяцька";

багателька – щось несерйозне, малозначуще, легковажне;

нікчемниця – предмет без цінності чи користі;

абищиця – майже безглузда річ, яка не має жодної суттєвої вартості.

Каждое из этих слов придает глубине и красочности речи. К тому же, некоторые из них имеют эмоциональную окраску – например, "цяцька" может звучать шутливо, а "нікчемниця" – с легким осуждением.

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