Как назвать украинским "безделушку": вариантов много
В повседневной речи мы часто используем слова, не задумываясь об их происхождении. Одним из таких слов является "безделушка" – типичный русизм, который, хоть и кажется безвредным, постепенно вытесняет красочные украинские соответствия.
Пора возвращать удельные слова, лучше отражающие колорит и богатство украинского языка. OBOZ.UA рассказывает, как заменить "безделушку" на полноценные украинские соответствия.
Словом "безделушка" обычно обозначают небольшие предметы без практической пользы. Это могут быть:
- декоративные фигурки, статуэтки;
- магниты на холодильник;
- маленькие сувениры;
- мелкие украшения, брелоки, обереги;
- аксессуары с сентиментальным, но нефункциональным значением.
Обычно "безделушка" – это нечто, что храним "на память", хотя объективной пользы предмет не имеет. Но не стоит путать подобные вещи с антиквариатом или коллекционными экземплярами – в таком случае предметы имеют совсем другую ценность.
Вместо русизма есть целый ряд красивых, колоритных украинских слов, которые не только передают значение, но и звучат с шармом нашего родного языка:
- дрібничка – найуніверсальніше слово, яке легко використовувати у будь-якому контексті;
- цяцька – підходить, коли йдеться про дрібну прикрасу, щось декоративне;
- цяцянка – зменшено-пестлива форма слова "цяцька";
- багателька – щось несерйозне, малозначуще, легковажне;
- нікчемниця – предмет без цінності чи користі;
- абищиця – майже безглузда річ, яка не має жодної суттєвої вартості.
Каждое из этих слов придает глубине и красочности речи. К тому же, некоторые из них имеют эмоциональную окраску – например, "цяцька" может звучать шутливо, а "нікчемниця" – с легким осуждением.
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