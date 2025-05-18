Правильно 'ножиці' или 'ножниці'? Многие украинцы ошибаются

Долгие десятилетия русификации привели к тому, что некоторые слова украинского языка претерпели искажения. Особенно речь идет о тех, которые звучат и пишутся почти так же, но имеют небольшие отличия.

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Примером такого слова может быть существительное "ножницы". Языковеды отмечают, что многие украинцы привыкли к этой форме, фонетически "украинизировали" ее и употребляют в быту в виде слова "ножниці". OBOZ.UA выяснял, можно ли так говорить и как называть этот предмет на украинском языке правильно.

Итак, начнем с того, что украинские словари такой лексемы как "ножниці" не содержат, а значит эта форма является неправильной. Вместо этого нужно говорить и писать "ножиці" - такова литературная норма.

Несмотря на то, что слово это является многозначным, во всех значениях оно употребляется в одной и той же форме. Оно всегда звучит как "ножиці", когда описывает:

инструмент для резки с двумя накрест соединенными лезвиями – "манікюрні ножиці", "гра "камінь-ножиці-папір"";

расхождение или различие в чем-то – ножиці цін, ножиці Маршалла (график кривых спроса и предложения);

– ножиці цін, ножиці Маршалла (график кривых спроса и предложения); спортивный термин – упражнение с движением движения или ног навстречу друг другу, в футболе удар по воротам в падении с перебрасыванием мяча через себя, положение лыж с разведенными носками и т.д.

Примечательно, что формы единственного числа слово не имеет. Все из-за конструкции ножниц, которые имеют два лезвия и две ручки в виде колец. По этому же принципу не имеют единственного числа слова "штани" или "окуляри".

А вот уменьшительную форму от существительного "ножиці" образовать можно. Она звучит как "ножички".

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