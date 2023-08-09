Сковорода или пательня: как правильно назвать на украинском

Украинский язык насыщен разными словами и словосочетаниями, которые могут запутать нас. Названия кухонных принадлежностей привлекают особое внимание, потому что мы часто не знаем, как правильно назвать ту или иную посуду.

Видео дня

К примеру, украинцы не знают, как лучше сказать "сковорода" или "пательня". Об этом в свое время рассказывал покойный доктор филологических наук Александр Пономарив в блоге для BBC Украина.

По его словам, сковорода, сковорідка и пательня – это синонимы, поэтому их смело можно употреблять в речи.

В словарях украинского языка есть объяснение ко всем этим словам.

Сковорода – это круглая кухонная посуда для жарки пищевых продуктов. Это слово наиболее употребительно среди украинцев.

Сковорідка – это уменьшительная форма слова от "сковорода". Имеет то же значение, но так могут называть сковороды небольшого размера.

Пательня – синоним к существительному "сковорода". В словарях слово обозначено как диалект, заимствованный из польского языка.

Также Пономарив объяснил, как "творог" будет на украинском. По словам филолога, такого слова не существует в украинском языке и оно заимствовано из русского.

В Украине называют "творогом" домашний кисломолочный сыр или еще мягкий сыр – это продукт молочнокислого брожения, из которого удалена сыворотка. А в русском языке сыр означает "твердый сыр".

Ранее OBOZREVATEL публиковал объяснения филологов, как правильно говорить по-украински "ополоник" или "черпак".

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.