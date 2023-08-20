Как назвать на украинском 'лестничную площадку': правильный вариант

Часто мы употребляем русские слова в бытовом языке, потому что просто не знаем украинского перевода. Важно быть взаимовежливыми и при случае осторожно исправлять собеседника – лучше сделать это наедине, а не в крупной компании, чтобы никто не чувствовал себя неудобно.

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Известный языковед и учитель Александр Авраменко рассказал об одной из самых распространенных грубых ошибок. Украинцы говорят "лестничная площадка", полностью осознавая, что это суржик, однако не зная украинского аналога.

По словам языковеда, все очень просто. Авраменко советует выбросить из своего словаря "лестничная площадка", и использовать вместо этого "сходовий майданчик". Согласитесь, звучит очень благозвучно.

"Не раз слышал, как говорят: "Зачекай мене на лєснічній площадці". Не употребляйте это выражение. Правильно будет "сходовий майданчик", с ударением на последний слог: схОдовий", а именно "сходовИй" , – отметил языковед.

После лестничной площадки мы подходим к дверям. И вставляем ключ… нет, не в "замочную скважину". Правильно сказать: "замкова щілина".

Авраменко подчеркнул, что щель не "зАмкова", а именно "замкОва".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что украинский язык не только благозвучен, но и чрезвычайно богат. Согласно последним исследованиям НАН, в украинском лексиконе почти на две трети больше слов, чем считалось ранее – их может быть более миллиона. Язык очень гибок и на практике всегда есть слова, которые не попали ни в один словарь.

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