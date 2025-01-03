Как надо здороваться и что желать на Крещение: объяснение

Крещение, один из важнейших христианских праздников, отмечается ежегодно 6 января по новому стилю. День посвящен библейским событиям – крещению Иисуса Христа в реке Иордан, что символизировало очищение от грехов и начало новой жизни.

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Поскольку Крещение – это религиозный праздник, приветствия обычно содержат пожелания духовного очищения, здоровья и мира. OBOZ.UA рассказывает, как нужно здороваться и что желать на Крещение.

Как здороваться на Крещение

Важное значение Крещения в христианской традиции подчеркивается и особенностями приветствий и поздравлений.

На праздник Крещения традиционно приветствуются словами "Христос хрещається!". На это в ответ следует сказать: "У річці Йордані!"

Эти слова символизируют торжественное известие о крещении Иисуса Христа. Приветствие олицетворяет дух праздника, связь с давними традициями и помогает напомнить об основном содержании Крещения.

Обычно приветствия и пожелания на Иордан сопровождаются словами благословения.

Например:

Бажаю, щоб свята вода вас оберігала!

Нехай Йорданська вода принесе мир та добробут вашій родині!

Нехай свячена вода змиє всі гріхи та нещастя.

Хай Господь береже вас і вашу родину.

Зі святом Водохреща! Нехай це свято принесе у ваше життя радість і надію.

Можно также добавить более личные пожелания, которые соответствуют вашим отношениям с приветствуемым человеком.

Например:

Щиро вітаю з Водохрещем! Нехай у вашому домі завжди панує мир і злагода.

Зі святом! Нехай свячена вода очистить душу і тіло.

Главное – чтобы слова были искренними и отражали доброжелательные намерения.

По поверьям, в этот день вода приобретает особые целебные свойства. Верующие набирают освященную воду домой, чтобы окропить ею жилье и всех членов семьи. Подробнее о традициях и новой дате празднования – читайте в материале.

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