Как надо здороваться и что желать на Крещение: объяснение
Крещение, один из важнейших христианских праздников, отмечается ежегодно 6 января по новому стилю. День посвящен библейским событиям – крещению Иисуса Христа в реке Иордан, что символизировало очищение от грехов и начало новой жизни.
Поскольку Крещение – это религиозный праздник, приветствия обычно содержат пожелания духовного очищения, здоровья и мира. OBOZ.UA рассказывает, как нужно здороваться и что желать на Крещение.
Как здороваться на Крещение
Важное значение Крещения в христианской традиции подчеркивается и особенностями приветствий и поздравлений.
На праздник Крещения традиционно приветствуются словами "Христос хрещається!". На это в ответ следует сказать: "У річці Йордані!"
Эти слова символизируют торжественное известие о крещении Иисуса Христа. Приветствие олицетворяет дух праздника, связь с давними традициями и помогает напомнить об основном содержании Крещения.
Обычно приветствия и пожелания на Иордан сопровождаются словами благословения.
Например:
- Бажаю, щоб свята вода вас оберігала!
- Нехай Йорданська вода принесе мир та добробут вашій родині!
- Нехай свячена вода змиє всі гріхи та нещастя.
- Хай Господь береже вас і вашу родину.
- Зі святом Водохреща! Нехай це свято принесе у ваше життя радість і надію.
Можно также добавить более личные пожелания, которые соответствуют вашим отношениям с приветствуемым человеком.
Например:
- Щиро вітаю з Водохрещем! Нехай у вашому домі завжди панує мир і злагода.
- Зі святом! Нехай свячена вода очистить душу і тіло.
Главное – чтобы слова были искренними и отражали доброжелательные намерения.
По поверьям, в этот день вода приобретает особые целебные свойства. Верующие набирают освященную воду домой, чтобы окропить ею жилье и всех членов семьи. Подробнее о традициях и новой дате празднования – читайте в материале.
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