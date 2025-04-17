Как на украинском заменить выражение 'під видом': варианты перевода

Представьте ситуацию: вам пытаются выдать какой-то один предмет за другой, продать что-то, выдавая его за нечто совсем иное. Как вы опишете ее на украинском языке ?

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Если вам пришла в голову фраза вроде "всунути під видом", то в этом вы далеко не одиноки. Однако формулировка "під видом" – это калька с русского языка. Как говорить в таком случае правильно, объяснили авторы Telegram-канала "Correctarium — Украинский язык". Они привели сразу несколько удачных вариантов, которые подойдут для разных обстоятельств.

У вигляді / під виглядом

Так говорим о подмене предметов или событий. Например:

Друзі влаштували для нього вечірку у вигляді звичайної зустрічі в кафе.

В образі / у постаті

А это уже вариант для случаев, когда мы говорим о людях. Вот как это делается на практике:

Вона прийшла на святкування в образі звичайної гості, але насправді була організаторкою заходу.

Начебто / нібито / буцімто

Универсальные слова, которые подходят для большинства ситуаций. Еще и экономят языковые ресурсы, что весьма свойственно украинскому:

Він подарував їй квіти буцімто з вдячності, хоча насправді давно був у неї закоханий.

Видаючи себе за

И снова фраза для ситуаций, в которой действуют живые существа. Вот как в этом примере:

Група діяла, видаючи себе за місцевих жителів.

Під прикриттям

Эта конструкция придает фразе атмосферы таинственности, указывает на то, что происходящее было заранее спланировано и является достаточно особенным. Хотя и не всегда хорошим:

Зловмисники орудували під прикриттям благодійної організації

Під маскою / під личиною / під машкарою

Еще одна фраза, используемая для описания действий живых существ. И действий явно не добропорядочных:

Під маскою доброзичливості він приховував свої справжні наміри.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему неправильно говорить "переслідувати наміри" и как правильно заменить эту фразу.

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