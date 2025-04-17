Как на украинском заменить выражение "під видом": варианты перевода
Представьте ситуацию: вам пытаются выдать какой-то один предмет за другой, продать что-то, выдавая его за нечто совсем иное. Как вы опишете ее на украинском языке ?
Если вам пришла в голову фраза вроде "всунути під видом", то в этом вы далеко не одиноки. Однако формулировка "під видом" – это калька с русского языка. Как говорить в таком случае правильно, объяснили авторы Telegram-канала "Correctarium — Украинский язык". Они привели сразу несколько удачных вариантов, которые подойдут для разных обстоятельств.
У вигляді / під виглядом
Так говорим о подмене предметов или событий. Например:
- Друзі влаштували для нього вечірку у вигляді звичайної зустрічі в кафе.
В образі / у постаті
А это уже вариант для случаев, когда мы говорим о людях. Вот как это делается на практике:
- Вона прийшла на святкування в образі звичайної гості, але насправді була організаторкою заходу.
Начебто / нібито / буцімто
Универсальные слова, которые подходят для большинства ситуаций. Еще и экономят языковые ресурсы, что весьма свойственно украинскому:
- Він подарував їй квіти буцімто з вдячності, хоча насправді давно був у неї закоханий.
Видаючи себе за
И снова фраза для ситуаций, в которой действуют живые существа. Вот как в этом примере:
- Група діяла, видаючи себе за місцевих жителів.
Під прикриттям
Эта конструкция придает фразе атмосферы таинственности, указывает на то, что происходящее было заранее спланировано и является достаточно особенным. Хотя и не всегда хорошим:
- Зловмисники орудували під прикриттям благодійної організації
Під маскою / під личиною / під машкарою
Еще одна фраза, используемая для описания действий живых существ. И действий явно не добропорядочных:
- Під маскою доброзичливості він приховував свої справжні наміри.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему неправильно говорить "переслідувати наміри" и как правильно заменить эту фразу.
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