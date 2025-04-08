Почему нельзя говорить 'преследовать цель': как заменить

В последние годы растет внимание к культуре речи. Важно искоренять суржик и кальку и заботиться о чистоте украинского языка.

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Одним из примеров, вызывающим сомнение, является выражение "переслідувати мету". Словосочетание на первый взгляд кажется вполне обычным, часто звучит в СМИ, публичных выступлениях, соцсетях. Но действительно ли он правильный, разбиралась языковед Ольга Багний.

Фраза "переслідувати мету" – это калька из русского "преследовать цель". В русском "преследовать" имеет более широкое значение – как "идти за чем-то", так и "намереваться достичь".

В украинском же глагол "переслідувти" имеет значение прежде всего негативное: преследовать кого-то – то есть гнаться за ним, подвергать опасности, оказывать давление, преследовать по политическим, религиозным, личным причинам.

Примеры правильного употребления:

Його переслідували через переконання.

Хижа тварина переслідує свою жертву.

Когда мы говорим "переслідувати мету", возникает несоответствие – цель ведь не является ни жертвой, ни объектом погони в буквальном смысле. Это скорее внутренний ориентир, к которому мы направляемся, приближаемся, стремимся.

Вместо "переслідувати мету", следует использовать соответствия, которые лучше передают содержание действия:

мати собі за мету;

прагнути до мети;

йти до мети

ставити собі за мету.

Например:

Він поставив собі за мету стати лікарем.

Ми маємо на меті покращити якість освіти.

Вона йде до мети, незважаючи на труднощі.

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