Как на украинском назвать батюшку и матушку: правильные соответствия

В период больших религиозных праздников мы чаще используем соответствующую лексику. В частности, слова обозначают священников и их жен. Но языковеды предостерегают от употребления слов "батюшка" и "матушка" при этом.

OBOZ.UA выяснял, почему именно. А также как лучше называть священнослужителей, чтобы не совершить ошибок.

Прежде всего, обратите внимание – в обоих этих словах присутствуют суффиксы -ушк / -юшк. Они не свойственны украинскому языку, а присущи русским словам. Например, на русском языке вы скажете "девушка", "деревушка", "краюшка", "Олюшка". А теперь попробуем перевести эти слова на украинский. Выйдет "дівчина", "село", "окраєць", "Олечка".

Конечно, можно возразить, что в украинских словарях содержатся такие слова, как "подушка" или "юшка". Но сочетание букв -ушк-, -юшк- здесь является частью корня, а не суффикса. Так что нарушения правила не происходит.

А чем же заменить такие привычные слова, если вы хотите избавиться от русизмов? Почтительным обращением к священнику словари называют слово "отець". Или "панотець" – этот вариант более распространен на западе Украины, но диалектизмом не считается. Жену священника лучше называть словом "паніматка".

Также распространен вариант ""піп і попадя". Несмотря на то, что в советские времена эти слова приобрели негативный подтекст, на самом деле в украинском языке они вполне нормативны и могут употребляться в речи и на письме.

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