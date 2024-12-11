В Украине судьи, нардепы и даже члены правительства заявляют о миллионных заработках на биткоине: OBOZ.UA нашел особенных криптомиллионеров

В Украине судьи, депутаты, действующие и бывшие члены правительства задекларировали миллоны долларов в криптовалюте. В декларациях некоторых политиков тысячи биткоинов на миллиарды гривен просто "исчезали". Другие же зарабатывали десятки миллионов на крипте. О том, кто и сколько биткоинов задекларировал, читайте в материале OBOZ.UA.

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Криптонеудачники среди чиновников: как политик потерял доступ к 1,6 млрд грн

Александр Камышин, бывший глава Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности и действующий советник президента, судя по декларации, наверное, в прошлом году заключил самое неудачное соглашение в своей жизни. В декларации за 2022-й он показывал в собственности 25,45936785 биткоина. Купил такое количество монет в декабре 2022-го.

А уже в 2023-м, наверное, испугавшись колебаний курса, продал их. Причем продал уже за 17,4 млн грн. То есть заработок составил 1,7 млн грн. Это 10,8% за достаточно короткий период. В целом такое соглашение трудно назвать правильным, но есть показательный нюанс.

Если бы Камышин подождал и продал свои биткоины в декабре 2024-го, он мог бы заработать на 85,7 млн грн больше. Вероятно, Камышин продал свою криптовалюту чуть ли не в начале прошлого года, когда цена была чуть больше 16 тыс. долларов за монету. Сейчас он мог бы продать такое количество биткоинов не за 17,4 млн, а за 103,1 млн грн.

Камышин – один из самых богатых украинских политиков. Только на ценных бумагах за прошлый год (от Государственной казначейской службы) он заработал 19,3 млн грн.

Настоящим криптонеудачником можно назвать главу фракции "Слуга народа" в Раде Давида Арахамию. Несколько лет назад в эфире телеканала "Украина 24" он рассказал, как потерял пароль от криптокошелька, на котором хранилось 400 биткоинов. "Тогда система безопасности биткоина – одно кодовое слово, которое нужно было знать. Я на диске стер шифрованный раздел, где это было записано. Сейчас это страшная сумма, я уже даже не хочу об этом думать", – рассказал Арахамия.

Нардеп стремится забыть, что по действующему курсу потерял доступ к 1,6 млрд грн. Именно за такую сумму по нынешнему курсу можно было продать 400 биткоинов.

Чиновники и нардепы с биткоинами: у жены 170 млн в криптокошельке

Владельцы криптовалюты есть и среди заместителей министров. Богдан Драпятый, заместитель главы МВД, с 2005-го работает юристом, с 2009-го до 2021-го работал на разных должностях в Верховной Раде, в частности руководителем секретариата комитета по вопросам правоохранительной деятельности. С 2021 года – заместитель министра внутренних дел.

Судя по декларации, криптовалютой (в частности, биткоинами) владеет жена чиновника Мария-Марта. Свои активы она хранит на бирже Binance. Общая задекларированная стоимость составляет 320,2 тыс. грн в эквиваленте. При этом в декларации за прошлый год указана цена биткоина в 224,2 тыс. грн. Сейчас такое количество главной криптовалюты стоит уже 334,3 тыс. грн. То есть замминистра приумножил свой капитал за счет биткоина по меньшей мере на 120 тыс. грн. Зарплата замминистра в прошлом году составляла в среднем 117,6 тыс. грн. В то же время его жена предпринимательской деятельностью зарабатывала в среднем 87,5 тыс. грн в месяц.

Жена нардепа от "Слуги народа" Дмитрия Гурина россиянка Мария Салтыкова – криптомиллионерка. Еще с конца 2020-го она хранит в кошельке Opendime 42 биткоина (указана стоимость – 22,5 млн грн). Такое количество криптовалюты можно продать за 170,1 млн грн.

Еще несколько лет назад крупнейшим владельцем биткоинов в Раде считался Анатолий Урбанский ("За майбутнє"). Источник происхождения 4256,3278 биткоина он объяснял в комментарии "Радио Свобода":

"Я в это вложился еще в 2014 году, когда это только начиналось, когда это еще не было таким мейнстримом, как сейчас, и стоило кардинально других денег". В январе 2014-го такое количество криптовалюты можно было купить за 4 млн долларов. До прихода в политику Урбанский работал топ-менеджером в "Дунайсудоремонт" и "Дунайсудносервис", так что теоретически мог накопить такую сумму и инвестировать ее в криптовалюту.

С 2019-го Урбанский – член парламентского комитета по бюджету. Пока нардеп пытается формировать бюджет страны, с его собственным бюджетом случаются настоящие чудеса. В 2021-м он задекларировал 4256,3278 биткоина и такое же количество биткоин-кэша (криптовалюта, форк биткоина).

А уже в 2022-м количество криптовалюты резко снизилось. У нардепа осталось 1111 биткоинов и столько же биткоин-кэша. Однако доход от продажи такого количества биткоинов Урбанский не задекларировал. А в 2023-м в его декларации уже нет ни биткоинов, ни дохода от их продажи. OBOZ.UA позвонил Урбанскому, чтобы поинтересоваться у нардепа, куда исчезли его биткоины. Выслушав вопрос, политик отказался отвечать, куда делась его криптовалюта. "Все есть в декларации", – сказал он и бросил трубку. Сейчас 4256,3278 биткоина можно продать за 17,3 млрд грн.

Это далеко не все депутаты, указавшие в своих декларациях криптоактивы. "Слуга народа" Антон Швачко задекларировал 0,995 биткоина (купил в июне 2018-го). Задекларированная стоимость – 1,2 млн грн. Сейчас такое количество биткоинов стоит по действующему курсу 3,9 млн грн.

Криптомилионеры есть и среди судей. Судья Хозяйственного суда Луганской области Антон Иванов – настоящий ценитель криптовалюты. Покупать "монеты" он начал с 2020 года (если верить декларации). Самый большой его актив – 0,55088330 биткоина, который он купил в последний день 2022-го. В декларации указана стоимость в размере 331 тыс. 788 грн. Сейчас этот актив можно продать за 2 млн 238 тыс. грн. В прошлом году судья в среднем зарабатывал по 121,5 тыс. грн.

Судья Кассационного административного суда в составе Верховного суда Игорь Олендер задекларировал 14 криптоактивов. Наибольший из них – 0,16218913 биткоина. Также служителю Фемиды принадлежит 2,98801094 Ethereum. В декларации стоимость последней монеты отмечена на уровне 181 тыс. 558 тыс. грн. Однако сейчас рыночная цена этого актива составляет 456 тыс. 535 грн. Свою долю биткоина судья может продать за 659 тыс. грн (в декларации указана стоимость 181 тыс. 558 грн).

Ян Берназюк, судья Кассационного административного суда в составе Верховного суда, сейчас единственный, кто работает в семье. Его жена задекларировала выплаты из Пенсионного фонда, а сын – 2400 грн процентов из Универсал Банка, полученных за весь 2023 год. Однако в собственности сына судьи есть активы, в том числе один биткоин, который сейчас стоит около 4 млн грн.

Фонд DEJURE, проверяющий добропорядочность судей, ранее сообщал о Березняке, что его "жена приобрела в собственность земельные участки 0,12 га в 2012 году и 0,06 га в 2013 году. Ориентировочная стоимость первого участка – от 250 000 грн. Ян Берназюк объяснил, что из-за местоположения и целевого назначения они являются малоценными. Участки расположены в поселке Новые Петровцы, на расстоянии 20 км от Киева, близко к Межигорью, что делает их не малоценными. Учитывая это, есть сомнения, что участки приобретены бесплатно".

Криптовалюта – удобный способ для некоторых чиновников объяснить происхождение своего состояния. Ведь покупкой биткоина, которую крайне сложно проследить, несколько лет назад сейчас можно объяснить происхождение своего легального состояния.