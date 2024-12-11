Разговор длился час: Орбан рассказал о переговорах с Путиным по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с победителем выборов президента США Дональдом Трампом заявил, что провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. По словам Орбана, сейчас продолжаются "опасные недели" войны РФ против Украины.

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О беседе с Путиным Орбан сообщил на официальной странице в соцсети X. По словам венгерского политика, она состоялась утром 11 декабря и продолжалась в течение часа.

Орбан также заявил, что предпринимаются все дипломатические шаги по прекращению огня в Украине.

"Сегодня утром у меня был часовой телефонный разговор с президентом Путиным. Это самые опасные недели российско-украинской войны. Мы делаем все возможные дипломатические шаги, чтобы аргументировать пользу прекращения огня и мирных переговоров", - говорится в сообщении.

В Кремле со своей стороны заявили, что разговор Орбана с Путиным состоялся "по инициативе венгерской стороны".

Речь шла якобы о "двустороннем торгово-экономическом сотрудничестве, которое в целом поступательно развивается", в частности о "дальнейшем продвижении взаимовыгод­ных проектов в сфере энергетики".

Также Орбан и Путин провели "обстоятельный обмен мнениями по украинской проблематике", заявили в Кремле.

Орбан, как утверждается, "выразил заинтересованность в содействии совместному поиску путей политико-дипломатического разрешения кризиса", в том числе с учетом своих связей на Западе.

А Путин якобы "изложил принципиальные оценки" развития ситуации, а также обвинил Киев в "деструктивной линии" и якобы отказе от "мирного урегулирования конфликта".

Кроме того, согласно заявлению Кремля, политики обсудили "напряженную обстановку" на Ближнем востоке после свержения режима пророссийского диктатора Башара Асада.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Орбан рассказал, что в США встретился с Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском.

Сам Трамп на днях заявил, что уже формулирует концепцию мира для Украины. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам, и Путин тоже должен быть готов, поскольку проиграл в войне из-за огромных потерь.

Напомним также, 10 декабря директор СВР России Сергей Нарышкин выдал, что Москва якобы "близка к достижению целей СВО". Потери армии агрессора на тот момент оставили почти 756 тыс. военных.

Путин же во вторник заявил, что появление гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности "Орешник" делает использование ядерного оружия "почти ненужным". По мнению некоторых аналитиков, это может свидетельствовать о желании Кремля снизить уровень ядерной напряженности.

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