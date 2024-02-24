Как на украинский переводится 'картавый': правильные варианты

Среди языковых особенностей довольно распространено нечеткое произношение определенных звуков. Конечно, это не дефект, а индивидуальная особенность. Нечеткое произношение звука "р" часто называют "картавостью".

На самом деле слово "картавый" – это суржик, типичный русизм. Как перевести это слово на украинский – читайте в материале OBOZ.UA.

В логопедии сложности с произношением буквы "р" называют "ротацизмом", но об этом научном термине мало кто слышал. В народе такую языковую особенность называют "картавостью". На самом деле правильно говорить "гаркавість".

Соответственно, человек, не произносящий букву "р", на украинском называется "гаркавим", а не "картавим".

К примеру:

Прибувши на вокзал, Марія почула якісь нечіткі та гаркаві слова чужої мови.

Олекса любив Даринку, любив оту її милу гаркавість, що надавала голосу особливо ніжного звучання, і якої вона чомусь соромилася.

На майдані все сполошилося, загуділо: гаркавий та слабкий голос спікера нікому не було чути.

Это слово встречается и в произведениях классиков:

Дячиха хвалилась: протопоп гонобить у собор його узяти, а з собору до нас. – Того гаркавого та кострубатого? – спитала Кулиничиха (Панас Мирний).

Не стоит путать это слово с прилагательным "картатий". "Картатий – это тот, что в клетку.

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