Как оригинально перевести на украинский слово 'безвозмездно': ни в коем случае не бесплатно

Дословный перевод часто приводит к языковой кальке. Важно заботиться о чистоте речи и пополнять словарный запас интересными фразами.

К примеру, русское слово "безвозмездно" часто переводят как "безоплатно", но это не всегда отражает контекст и значение слова. OBOZ.UA разбирался, какой перевод будет уместнее.

"Безвозмездно" чаще всего употребляется в значении "без пользы или выгоды для себя".

Онлайн-источники предлагают следующие варианты перевода: добровільно, безплатно, добровольчо, безкорисливо, безкоштовно. Но "безоплатно" теоретически может быть и с выгодой для себя, "добровільно" – звучит даже с ноткой принуждения, а у "безвозмездно" этих нюансов нет.

Можно использовать вариант "безкорисливо", а если речь идет о бесплатной передаче – то "задарма".

Языковеды обращают внимание на благозвучный и колоритный вариант: "за спасибі". Это выражение можно встретить и в творчестве классиков:

Дід знову забалакав: – ..Я людям служу, громаді служу – так, за хліб, за спасибі... от що! (Панас Мирний).

Чорта з два я їх [ховрахів] ловитиму за спасибі!.. (Марко Кропивницький).

Кстати, "спасибо" – не русизм и не суржик. Это слово известно украинцам еще с XVI века, а образовалось оно от соединения "Спаси, Боже".

Слово "дякую" является более распространенным в украинском языке и считается синонимом к "спасибо", а усилить благодарность можно словами "дуже" или "красно" (это означает "гарно" або "чудово". Детальнее о том, как выразить благодарность – читайте в материале.

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