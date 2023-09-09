Как мир воспринимает фильмы об Украине: Музей 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова провел дискуссию с документалистами

9 сентября в этом году отмечается День украинского кино: профессиональный праздник кинематографистов, прилагающих огромные усилия, чтобы рассказать миру правду о том, что переживает Украина. В честь праздника поговорим о влиянии украинского кино на международного зрителя — мнениями поделились участники дискуссий, проведенных Музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова в рамках 14-го Одесского международного кинофестиваля.

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"Под конец фильма есть впечатление, что ты — зритель, но ты одновременно и пассажир. И так может случиться и с тобой, если Путин пойдет дальше и начнет мировую войну. Международный зритель меняет парадигму мышления относительно Украины, когда видит такие фильмы", — так говорит о фильме "Откуда куда" ее продюсер Анна Паленчук.

Эта работа режиссера Мачека Хамелы о людях, которых он эвакуировал в Польшу во время войны, стала победителем ОМКФ в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм". Анна рассказала: когда лента попала в Европу, выяснилось, что иностранному зрителю резонируют простые истории из эвакуационного автомобиля. Премьера состоялась на Каннском кинофестивале, фильм получил главную награду Международного конкурса на фестивале Sheffield DocFest в Великобритании. На ОМКФ фильм получил специальный приз от Музея "Голоса Мирных".

Несмотря на мировой успех документальных фильмов о событиях в Украине, кинематографисты говорят: учитывая тенденции в сфере создания документального кино, относительную простоту и доступность съемок по сравнению с художественным есть риски искажения реальности на экране.

"О нас снимут фильмы... Очень странные и очень много. И они не будут отражать наши эмоции и нашу реальность, ведь их будут снимать туристы, которые время от времени к нам заезжают. Именно на документальном уровне мы можем с этим бороться", — говорит Игорь Савиченко, продюсер фильмов "День волонтера", "День Незалежности".

Организатор панельных дискуссий, Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова понимает эти риски. Именно поэтому документирует события из первых уст, людей, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает более 80 тысяч таких историй. Музей поддерживает документальное кино в совместной миссии — рассказать миру, переживающему Украину, не дать историям, лицам, голосам забыться, остаться в безликих цифрах статистики.

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале Музея "Голоса Мирных" https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.