Как легко проверить вареное яйцо на готовность: простой способ

Исследования показали, что 65% людей предпочитают мягкий желток в вареном яйце, но без чистки трудно сказать, приготовлен ли этот продукт именно так, как вам нравится.

Но один эксперт – Генри О'Коннор, создатель бренда Better Eggs – говорит, что ему удалось разгадать секрет. Так, он посоветовал просто положить яйцо на ровную, гладкую поверхность, такую как столешница или разделочная доска, и слегка покрутить его. Если яйцо плавно и равномерно вращается, оно сварено вкрутую, но если яйцо шатается и не может стоять вертикально, то оно мягкое, пишет Express.

Поэтому, если вы хотите сварить яйцо вкрутую, можете его немного дольше, или, если вы предпочитаете мягкое, тогда оно готово к употреблению.

Мягкое или сырое яйцо содержит жидкость внутри, которая движется во время вращения яйца, нарушая его равновесие и заставляя его переворачиваться, в то время как сваренное вкрутую яйцо является твердым везде, поэтому оно вращается.

"В интернете часто можно увидеть другие методы, такие как встряхивание яиц, чтобы проверить, готовы ли они, и погружение их в воду для поиска пузырьков воздуха, но ни один из них не является таким эффективным", – рассказал эксперт.

Чтобы определить свежесть яйца, можно также провести "тест с водой". Положите в нее яйцо и проверьте:

Тонет и лежит ровно: яйцо свежее.

Тонет, но стоит вертикально: яйцо все еще безопасно для употребления, но его следует использовать в ближайшее время.

Плавает: яйцо нельзя есть и его следует выбросить.

