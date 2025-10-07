Как долго надо варить яйца, чтобы желток был жидкий: инструкция

Иногда довольно трудно приготовить вареные яйца с идеально жидким желтком. По словам опытных поваров, все зависит от подготовки и времени.

Как оказалось, достижение идеальной консистенции часто зависит от того, как вы добавляете яйца в кастрюлю. Для этого бережно опустите яйца ложкой и уменьшите температуру воды, чтобы они не треснули, пишет OBOZ.UA.

Еще один проблемный вопрос – продолжительность варки яиц. Для того, чтобы желток оставался жидким, хватит ровно 6 минут.

Как приготовить яйцо с жидким желтком

Наполните кастрюлю водой и доведите ее до кипения. С помощью ложки осторожно опустите яйца в кипящую воду. Уменьшите огонь до слабого кипения, чтобы предотвратить трескание яиц. Варите яйца ровно шесть минут, чтобы получить идеальный желток всмятку. Как только время закончится, немедленно переложите яйца в миску с ледяной водой. Дайте им остыть несколько минут – это остановит процесс приготовления и облегчит очистку.

