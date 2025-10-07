УкраїнськаУКР
Как долго надо варить яйца, чтобы желток был жидкий: инструкция

Иногда довольно трудно приготовить вареные яйца с идеально жидким желтком. По словам опытных поваров, все зависит от подготовки и времени.

Как оказалось, достижение идеальной консистенции часто зависит от того, как вы добавляете яйца в кастрюлю. Для этого бережно опустите яйца ложкой и уменьшите температуру воды, чтобы они не треснули, пишет OBOZ.UA.

Еще один проблемный вопрос – продолжительность варки яиц. Для того, чтобы желток оставался жидким, хватит ровно 6 минут.

Как приготовить яйцо с жидким желтком

  1. Наполните кастрюлю водой и доведите ее до кипения.
  2. С помощью ложки осторожно опустите яйца в кипящую воду.
  3. Уменьшите огонь до слабого кипения, чтобы предотвратить трескание яиц.
  4. Варите яйца ровно шесть минут, чтобы получить идеальный желток всмятку.
  5. Как только время закончится, немедленно переложите яйца в миску с ледяной водой.
  6. Дайте им остыть несколько минут – это остановит процесс приготовления и облегчит очистку.

