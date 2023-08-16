Війна завжди випробовує тих, хто залишається у воюючій країні, і тих, хто вимушено покидає свою рідну землю у пошуках безпечного майбутнього. Незважаючи на різні обставини, обидві ці групи людей зіштовхуються з низкою важливих викликів. Ті, хто залишається в обстановці конфлікту, стикаються з небезпекою, стресом та невизначеністю щодо майбутнього. Вони вимушені долати повсякденні труднощі, залишаючись в умовах невпевненості. З іншого боку, ті, хто вирішує виїхати з воюючої країни, стикаються з викликами адаптації до нового середовища, втратою рідного оточення та прагненням знайти безпеку й стабільність.

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Мене звати Ірина Шеньє, я психолог, і у цій статті ми поговоримо про те, як легко адаптуватися до нової країни.

Адаптація в новому оточенні після переїзду через війну може бути викликом. Я сама пройшла цей шлях, тому зібрала для вас ефективні і дієві поради, які можуть допомогти зробити цей процес більш легким.Отже, щоб все пройшло успішно і можна було починати нове життя, дуже важливо звернути увагу на три фактори:

1. Особистість біженця чи мігранта.

Фізіологічні потреби: Першочергово важливо забезпечити основні потреби, такі як житло, харчування та медична допомога. Це надасть вам стабільність і комфорт для подальшої адаптації.

Подолання стресу: Важливо знайти способи впоратися з емоційним стресом, спричиненим переїздом та війною. Це може бути через розмови з психологом, практику йоги, медитацію або інші техніки релаксації.

Відновлення ідентичності: Підтримка важливих аспектів вашої ідентичності, таких як роль матері, дружини, жінки чи доньки, допоможе вам знайти стабільність в новому середовищі. Збереження зв'язків із сім'єю та друзями може допомогти з цим.

⠀2. Суспільство, яке приймає біженців:

Фонди допомоги та підтримки: Важливо дізнатися про наявні фонди, організації та програми допомоги для біженців та мігрантів у новій країні. Це може бути матеріальна підтримка, консультації, навчання, практична допомога та багато іншого.

Вивчення мови: Оволодіння мовою країни є ключовим для спілкування з оточуючими та інтеграції в суспільство. Курси мови, самостійне вивчення та практика спілкування допоможуть вам стати більш впевненими у спілкуванні.

Вивчення нової професії: Якщо ви вирішили змінити професію, важливо знайти можливості для навчання та отримання нових навичок. Це відкриє перед вами нові можливості на ринку роботи.

Вивчення традицій та культури: Розуміння та повага до традицій, обрядів і культури нової країни допоможе вам легше відчувати себе часткою цього суспільства. Вивчення цих аспектів також допоможе вам взаємодіяти з місцевими жителями.

Система охорони здоров'я: Дізнайтеся про доступність та правила отримання медичної допомоги в новій країні. Знання про медичну систему допоможе вам захистити своє здоров'я та при потребі отримати необхідну допомогу.⠀

3. Суспільство біженців та мігрантів:

Спілкування зі співвітчизниками: Взаємодія з людьми, які пережили подібний переїзд, може надати вам підтримку та розуміння. Вони розуміють ваші переживання і поділяться своїм досвідом, що допоможе вам почувати себе менш самотніми.

Підтримка традицій та культури: Створення спільноти, яка підтримує ваші традиції і культурні цінності, допомагає вам відчувати себе ближче до свого коріння. Організація свят, заходів та активностей, що сприяють збереженню вашої культури, може створити позитивне середовище.

Обмін досвідом адаптації: Досвід і поради тих, хто вже успішно адаптувався, можуть бути надзвичайно корисними. Обмінюючись цим досвідом, ви можете дізнатися про ефективні підходи та стратегії адаптації, які допомогли іншим.

Варто також звернути увагу на те, що мігранти та біженці, особливо ті, хто пройшов через важкі життєві обставини, такі як війна, можуть зіткнутися з рядом психологічних проблем. Ось кілька з них:

Травма очевидця: Люди, які були свідками жорстокості та військових конфліктів, можуть відчувати психологічну травму, таку як посттравматичний стресовий розлад (ПТСР).

Травма того, хто вижив: Ті, хто пережив тяжкі обставини і вижив, можуть почувати вину, сорому, сум і навіть депресію. Це може бути пов'язано з тим, що вони вціліли, тоді як інші - ні.

Хвилювання за близьких: Постійний страх за долю близьких, які залишились в рідній країні, може спричиняти тривожність та стрес.

Втрата ідентичності: Переїзд із рідної країни може призвести до почуття втрати ідентичності. Людина може відчувати, що вона втратила свій статус, роль або зв'язок з традиціями.

Страхи за майбутнє: Невизначеність майбутнього може викликати страх та тривогу.

Життя на паузі: Переїзд може призвести до відчуття, ніби життя зупинилося.

Відчуття самотності: Віддаленість від рідних, друзів та рідного середовища може викликати відчуття самотності і відірваності.

Втрата сенсу життя: Переживання важких обставин може призвести до появи питань про сенс життя і його ціль.

Інфантилізм: У деяких випадках може виникнути непорозуміння або конфлікти через незріле поводження або нездатність самостійно впоратися з важкими ситуаціями.

Варто зазначити, що ці психологічні реакції є нормальними в умовах важких життєвих ситуацій, таких як переїзд через конфлікти або втрата дому. Вони є природними відгуками на стресові ситуації. Психологічна підтримка оточуючих та спілкування з фахівцем можуть допомогти подолати ці труднощі і знайти новий баланс у житті.