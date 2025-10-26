Как избавиться от затхлого запаха после стирки: добавьте один ингредиент

Ваша одежда должна пахнуть свежестью, когда ее вынимают из стиральной машины, но если вы все еще чувствуете затхлость, попробуйте добавить еще одну вещь во время следующей стирки.

Часто вещи пахнут не достаточно приятно после стирки. Это может раздражать, особенно если вы постирали вещь специально для того, чтобы одеть ее на мероприятие, а теперь ее нужно постирать снова. Но есть кое-что, что вы можете сделать, чтобы ваша одежда действительно была чистой во время стирки.

Самым действенным способом предупредить эту неприятность является добавление небольшого количества белого уксуса в барабан во время стирки одежды.

Иногда ваша стиральная машина сама по себе может вызывать затхлый запах. Вам нужно регулярно чистить прибор. Ниже приведены советы по чистке стиральной машины.

Как почистить стиральную машину

Всегда проверяйте инструкцию к вашему прибору, чтобы узнать о правильных инструкциях по чистке, поскольку рекомендации могут отличаться. Однако, вот несколько общих советов по чистке, которые должны подойти для большинства моделей:

Очистите барабан

Опорожните машину

Запустите цикл очистки: используйте средство для чистки стиральной машины или два стакана белого уксуса, добавленные в дозатор для моющего средства.

Выполните самый горячий и самый длинный цикл.

По желанию: после цикла с уксусом засыпьте 1/4 стакана пищевой соды непосредственно в барабан и запустите еще один горячий цикл.

Очистите дозатор моющего средства

Снимите лоток дозатора (при необходимости проверьте инструкцию).

Замочите в горячей мыльной воде и потрите зубной щеткой.

Тщательно промойте и высушите перед повторной установкой.

Очистите уплотнитель дверцы

Протрите резиновую прокладку тканью, смоченной в растворе воды и уксуса 1:1.

Проверьте наличие застрявшего мусора, волос или плесени и удалите их.

Тщательно высушите.

Очистите фильтр (если есть)

Найдите и снимите фильтр (проверьте инструкцию).

Промойте под проточной водой, чтобы удалить ворсинки и мусор.

Замените фильтр на новый.

Протрите внешнюю часть

Используйте влажную ткань и мягкое моющее средство для очистки внешней части машины.

