Как избавиться от вьюнка в саду: простой совет

Вьюнок является одним из самых неприятных сорняков. Он донимает и тех, кто выращивает овощи на собственном огороде, и тех, кто ухаживает за цветочным садом.

Одно из худших качеств вьюнка заключается в том, что от него очень сложно избавиться. Длинная корневая система растения проникает глубоко в почву и уничтожить ее полностью становится весьма сложной задачей. Однако издание Express опубликовало несколько эффективных советов, как бороться с вьюнком, от эксперта по садоводству и блогера Саймона Эйкройда.

По его словам, вьюнок опасен не только своими живучими корнями. Она также быстро оплетает полезные насаждения и подавляет их рост, выигрывая конкуренцию за ресурсы – влагу и солнечный свет. Поэтому с ним нужно бороться.

Как избавиться от вьюнка

Одним из самых неприятных свойств вьюнка является то, как быстро он распространяется, поэтому избавляться от него надо сразу. И первый шаг – это выдернуть сорняки из земли, убедившись, что вы удалили весь корень. Если вы вынули только часть корня, придется дополнительно прополоть пораженный сорняком участок, чтобы избавиться от остатков.

Но когда вы выдернете сорняки, никогда не выбрасывайте их прямо в компост. Даже в нем растение может прорасти, дать семена и быстро вернуться туда, откуда вы его удалили.

Чтобы правильно компостировать вьюнок, положите на компостную яму большой кусок сетки и разложите сверху свежие корни. Если вы оставите их высыхать на несколько недель, они погибнут и больше не смогут расти.

Позаботьтесь о том, чтобы сетка была мелкая. Это не пропустит корни дальше в компост и не даст сорняку снова прорасти. Только когда вьюнок полностью высохнет, его можно будет добавлять в компост.

