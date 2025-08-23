Почему нельзя выдергивать фасоль с корнем: как правильно собирать

Правильная уборка фасоли предполагает не только своевременный съем стручков. С растением в целом нужно обращаться правильным образом.

Так распространенная практика выдергивания куста с корнем многими огородниками считается ошибочной. Почему это так и как действовать вместо этого, рассказало издание "На пенсии".

Итак, фасоль лучше не выдергивать с корнем, а срезать. Так сохраняется плодородие земли и снижается риск распространения болезней. Такой бережный сбор фасоли влияет не только на качество урожая, но и на состояние почвы. Если растениям обеспечить должный уход, последующие посевы будут расти на здоровом и питательном субстрате.

Что касается времени сбора урожая, то стручки фасоли лучше снимать в утренние часы. К вечеру поврежденные места на кустах подсохнут и не станут очагом грибковых инфекций. Ведь ночью на растения выпадает роса, которая может стимулировать распространение инфекций.

В начале августа также советуют удалять все цветочные грозди с бутонами и верхушки побегов. У вьющейся фасоли верхушку прищипывают на уровне 2–2,5 м, иначе растение продолжит расти дальше и будет вытягиваться до осени, а плоды не успеют созреть.

Кустовую фасоль во время уборки не следует вырывать с корнем. Ее обрезают, оставляя в почве корневую систему с клубеньковыми бактериями. Эти микроорганизмы накапливают в земле азот и гумус, делая ее более плодородной. Благодаря этому после фасоли на участке хорошо растут другие культуры и дают большую зеленую массу даже без дополнительных подкормок.

Если же вырвать куст целиком, с корнями, вместе с ними исчезнут и полезные бактерии, что значительно снизит питательность почвы. Именно они поддерживают баланс элементов и повышают урожайность овощей в следующих сезонах. Обрезанные растения также оставляют землю более защищенной от вымывания и эрозии во время дождей.

