Как избавиться от тли естественным способом: привлеките этих насекомых

Тлю легко заметить, когда она размножается. Она садится на стебли, листья и другие части растений, высасывая клеточный сок и нанося огромный ущерб саду. Тля бывает разных цветов: черного, красного и зеленого, а также желтого, коричневого и белого. Эти вредители процветают на самых нежных частях растений, быстро приводя к их гибели.

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Иногда мы не можем контролировать появление тли в нашем саду. Дело в том, что она поражает преимущественно самые молодые побеги и молодые растения, поэтому может легко нанести вред весной. Но это ещё не всё. Она предпочитает высокие температуры и высокую влажность – именно тогда она размножается быстрее всего, пишет OBOZ.UA.

Лучший способ справиться с этим – естественным путем. Однако лучше не ждать и создать условия, препятствующие развитию вредителей. Это идеальное время, чтобы пригласить естественных врагов тли. Пришло время познакомиться с ними.

Божьи коровки – естественные враги тли. Их можно привлечь сахарными спреями (пол столовой ложки сахара на литр воды), которые применяются до появления тли. Божьих коровок привлекает желтый цвет, поэтому хорошей идеей будет развесить желтые ленты вокруг растений и других предметов этого цвета.

Золотоочки – эти крошечные зеленые насекомые прекрасно нам помогают, поскольку питаются тлей. Золотоочек можно привлечь, построив для них небольшие домики (коричневые или красные коробки, наполненные соломой или сухими листьями). Золотоочки также любят определенные растения в саду – гречиху, тимьян, кошачью мяту, укроп и мяту.

Журчалки – они похожи на ос. Их могут привлекать такие растения, как укроп, кинза, петрушка, мята, сельдерей, а также бархатцы, календула, мак, васильки и ромашка.

OBOZ.UA писал об ошибках, которые позволяют сорнякам разрастаться на больших площадях.

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