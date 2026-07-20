Как избавиться от сорняков на клумбах: надежный способ

Середина лета – время, когда на клумбах могут начать пробиваться с новой силой сорняки. В частности, это происходит потому, что уложенный весной слой мульчи теряет свои свойства.

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Это вполне обычная ситуация, ведь в течение сезона ее компоненты постепенно перегнивают, и ее становится все меньше. В результате мульча перестает эффективно удерживать влагу и сдерживать рост нежелательных растений. Тогда нужно подсыпать новый материал, обращая особое внимание на распространенные ошибки, которые могут свести на нет всю эффективность этой процедуры по уходу за садом и огородом. Как сделать все идеально, рассказало издание Deccoria.

Когда в середине сезона садовая мульча теряет свои свойства, возникает необходимость выложить новый слой материала, чтобы уменьшить испарение воды и остановить рост сорняков. Толщина мульчи должна составлять примерно 5-8 см, и все пустоты и провалы следует заполнить именно до этого уровня. Для этого под кустами и многолетниками можно использовать измельченную кору или древесную щепу, а под овощными культурами – солому и измельченные листья.

Почему нужно обновлять мульчу в разгар лета

Многие люди укладывают мульчу в начале весны и затем не возвращаются к этому вопросу вплоть до конца сезона. Однако, поскольку для мульчирования используют в основном органические материалы, через несколько месяцев подготовленный слой начинает усаживаться и постепенно исчезать, особенно с наступлением жары. К тому же органическая мульча разлагается, что, безусловно, является положительным явлением, ведь это улучшает структуру почвы.

Именно поэтому крайне важно досыпать мульчу в течение сезона. Обычно это делают в разгар лета, но если у вас есть сомнения, наступил ли уже подходящий момент, проведите простой тест. Опустите линейку в имеющийся слой мульчи так, чтобы ее конец коснулся земли. Если толщина составляет менее 2,5 см, это признак того, что материала недостаточно для эффективного удержания влаги и защиты от сорняков. Иногда на грядках могут даже появляться голые участки земли, с которых вода испаряется чрезвычайно быстро.

Второй способ проверить, нужно ли обновлять мульчу, – это оценить влажность почвы под ней. Сделать это можно двумя способами: с помощью специального измерителя влажности, который продается в магазинах, или просто на ощупь. Достаточно просто просунуть палец под мульчу и прикоснуться к земле. Если она сухая – пора засыпать новый слой.

Самые распространенные ошибки при летнем мульчировании

Обычно рекомендуемая толщина мульчи составляет 5-8 см, и именно в этом и заключается самая частая ошибка. Эта цифра относится к общей толщине всего слоя, а не только к той свежей мульче, которую вы досыпаете. Нужно просто восполнить недостаток. Если после измерения линейкой оказалось, что на грядках осталось 2 см старой мульчи, добавьте еще 3-6 см нового материала, чтобы выйти на нужный уровень. Если же мульчи будет слишком много (то есть вы выложите слой толщиной более 8 см), это перекроет почве доступ к воздуху.

Кроме того, при укладке мульчи следите за тем, чтобы она не касалась непосредственно стеблей растений. Лучше оставлять около 5 см свободного пространства. Без такой "зоны безопасности" влага будет скапливаться прямо у основания растений, что впоследствии может привести к их загниванию.

Какой материал лучше всего подойдет для летнего мульчирования клумб и грядок

Для летнего обновления мульчи на клумбах стоит выбирать материал, который хорошо удерживает влагу и способен выдержать летние ливни. Поэтому отличным выбором станет измельченная кора или древесная щепа. Они образуют плотный слой и при этом не разлетаются от порывов ветра. К тому же такие материалы разлагаются довольно медленно, поэтому без проблем продержатся до осени. Такая мульча лучше всего подходит для кустарников и многолетников.

Зато овощные грядки лучше мульчировать соломой или измельченными листьями. В случае с огурцами, помидорами или кабачками этот слой не только остановит сорняки, но и удержит воду в почве. Эти материалы легкие, к тому же в процессе разложения хорошо проникают в почву, обогащая её органикой. Важно: перед насыпанием мульчи необходимо хорошо полить почву. Если выложить материалы на сухую почву, это только усугубит проблему. Мульчирование имеет смысл только на влажной почве, поскольку оно эффективно препятствует испарению воды.

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