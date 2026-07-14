Названо лучшее время суток для полива растений

Когда наступает жаркая погода, сады и открытые пространства становятся идеальным оазисом для отдыха и релаксации. Однако, какой бы прекрасной ни была летняя погода, экстремальные условия и рекордные температуры могут нанести вред вашим растениям.

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Если есть что-то, что садоводы должны знать, так это то, что полив растений в середине дня — одна из самых серьезных ошибок, которую можно совершить в саду летом. Чтобы избежать ожогов растений и растраты воды, вам нужно подождать, пока солнце не поднимется высоко в небе. Учитывая это, у вас есть два варианта: начало или конец дня. Если вы хотите, чтобы ваш сад процветал, вам нужно знать, когда и как часто следует поливать растения в это время года, пишет OBOZ.UA.

По словам экспертов, лучшее время для полива растений – раннее утро, когда температура ещё низкая, а испарение минимальное.

Это дает вашим растениям фору в увлажнении, позволяя им впитывать влагу до наступления жары. Это также снижает риск грибковых заболеваний, поскольку листья успевают высохнуть в течение дня.

Вечерний полив – это следующий по эффективности вариант, если утренний полив невозможен. Он помогает восполнить утраченную в течение дня влагу и подготавливает растения к предстоящей ночи.

Как правильно поливать растения:

Старайтесь поливать растение у основания, а не сверху.

Держите листья как можно более сухими.

Если возможно, используйте шланг для полива или капельное орошение.

Купите таймер для спринклерной системы, чтобы вы могли настроить его и забыть об этом.

Не заливайте почву; просто дайте воде медленно и глубоко впитаться.

Мульчируйте вокруг основания, чтобы помочь дольше сохранять влагу в почве.

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