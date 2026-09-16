Как избавиться от слизней в своем саду без традиционных средств. Лайфхак

Тратить время на уход за садом всё лето, а потом обнаружить, что улитки начали полакомиться вашими растениями, — это настоящее разочарование. Улитки становятся более активными осенью, поскольку более прохладная и влажная погода создает идеальные условия для питания и передвижения.

Видео дня

Многие садоводы прибегают к привычным средствам, таким как уксус или соль, но есть удивительно простая альтернатива, которая, возможно, уже есть на вашей кухне, пишет OBOZ.UA.

Вместо того чтобы поливать растения уксусом или посыпать солью, эксперты рекомендуют использовать чесночный раствор.

Для этого измельчите зубчики чеснока и кипятите их в воде около 20 минут. Затем дайте жидкости остыть, прежде чем процедить её в лейку.

Полейте этим раствором свои растения. Вы также можете добавить тертый чеснок непосредственно на грядки для достижения аналогичного результата.

Кроме того, лук содержит те же соединения, что и чеснок, и его также можно использовать на растениях для отпугивания слизней.

Также OBOZ.UA рассказывал, что спреи и свечи — не лучший способ избавиться от комаров. Как оказалось, есть кое-что, что вы можете разместить в своем саду, чтобы избавиться от них естественным путем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!