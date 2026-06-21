Как избавиться от слизней на огороде: четыре эффективных метода от экспертов

С наступлением тепла садоводы всё чаще сталкиваются с слизнями, которые повреждают растения. В таких условиях растения становятся лёгкой мишенью для вредителей.

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Эксперты рассказали о методах, помогающих защитить растения от слизней. Специалисты советуют не прибегать сразу к химическим средствам, а обратить внимание на природные способы борьбы. Среди них — четыре основных метода, которые можно использовать в домашних условиях.

Медная лента

Одним из таких лайфхаков является использование медной ленты. Специалист Райан Кайла из Kingfisher Direct рекомендует обматывать ею горшки и контейнеры.

По словам экспертов, медь вступает во взаимодействие со слизью улиток, поэтому они избегают контакта с такой поверхностью.

Яичная скорлупа

Еще один способ — измельченная яичная скорлупа. Она создает жесткий барьер вокруг растений и мешает слизням добраться до них. Такую защиту нужно периодически обновлять, особенно после осадков.

Шерсть

Также эффективной считается овечья шерсть, которая мешает слизням передвигаться и впитывает влагу возле растений, делая среду менее привлекательной для вредителей. Шерсть нужно разместить плотным кольцом без промежутков и периодически разрыхлять или заменять.

Кофейная гуща

Кроме того, эксперты советуют использовать кофейную гущу. Она обладает резким запахом и неприятной текстурой для слизней. Кроме того, такая гуща также может улучшать состояние почвы.

Напомним, теплые месяцы создают идеальные условия для размножения грызунов, которых привлекают сады благодаря легкому доступу к пище, воде и укрытию. Хотя для серьезного заражения может потребоваться профессиональная борьба с вредителями, эксперты по садоводству говорят, что есть несколько простых шагов, которые домовладельцы могут выполнить, чтобы сделать свои открытые пространства менее привлекательными для грызунов.

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