Как остановить нашествие крыс в вашем саду: один натуральный способ

Теплые месяцы создают идеальные условия для размножения грызунов, которых привлекают сады благодаря легкому доступу к пище, воде и укрытию. Хотя для серьезного заражения может потребоваться профессиональная борьба с вредителями, эксперты по садоводству говорят, что есть несколько простых шагов, которые домовладельцы могут выполнить, чтобы сделать свои открытые пространства менее привлекательными для грызунов.

Видео дня

Эксперты говорят, что один недорогой предмет домашнего обихода может помочь сделать ваш сад гораздо менее привлекательным для нежелательных гостей этим летом, пишет OBOZ.UA.

По словам экспертов по садоводству, масло перечной мяты – это один из природных ароматов, который крысы очень не любят из-за своего очень чувствительного обоняния.

Смешивая масло перечной мяты с водой и опрыскивая им уязвимые участки сада, домовладельцы могут отбить у крыс желание приближаться к посевам, клумбам и другим открытым пространствам.

Эксперты рекомендуют наносить спрей вокруг растений и садовых бордюров и повторять обработку два раза в неделю для поддержания его эффективности.

Однако эксперты отмечают, что средства отпугивания запахами лучше всего работают в сочетании с надлежащим уходом за садом.

Крысы – это животные, любящие еду и укрытие, и часто селятся там, где легкодоступны еда и укрытие. Опавшие фрукты, корм для птиц, переполненные компостные контейнеры и заваленные места для хранения вещей могут привлекать нежелательных гостей.

Регулярная стрижка газонов, уборка мусора и обрезка заросшей растительности могут помочь уменьшить количество мест, где могут прятаться крысы.

Еще один малоизвестный совет – регулярно перемещать предметы по саду. Крысы от природы осторожно относятся к незнакомым изменениям в окружающей среде, эта черта известна как неофобия. Перестановка горшков, садовой мебели и других предметов может нарушить устоявшиеся маршруты и сделать территорию менее безопасной для грызунов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как раз и навсегда избавиться от крыс.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.