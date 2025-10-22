Как избавиться от пауков и других насекомых в доме: действенные советы

Опытная хозяйка поделилась пятью хитростями, которые она использует, чтобы отпугивать насекомых. Эти методы быстрые и недорогие.

Шантель Мила собрала более 1,5 миллиона подписчиков на своем аккаунте TikTok под ником @mama_mila, где она регулярно публикует советы по ведению домашнего хозяйства. В одном из последних видео она поделилась лайфхаками, которые помогут изгнать пауков и других насекомых из вашего дома.

Для начала она рекомендовала использовать розмарин и лимон, чтобы отпугивать ползучих насекомых.

"Пауки ненавидят цитрусовые, поэтому положите лимон и розмарин в кипяток и позвольте этому аромату наполнить ваш дом, а эту смесь можно разлить по бутылкам и использовать как спрей для поверхностей", - отметила она.

При этом она попросила быть осторожными, если у вас дома есть домашние животные.

Также Шантель рекомендовала использовать лавровый лист. "Положите лавровый лист в кладовку, чтобы не допустить попадания насекомых", – предложила она.

Еще один совет – залейте канализацию кипятком, чтобы предотвратить попадание плодовых мушек.

Последняя рекомендация: протрите потолки маслом перечной мяты, чтобы предотвратить появление пауков и паутины. Сильные запахи – это естественный способ отпугнуть пауков от проникновения в ваш дом. Такие ароматы, как лимон, лайм, апельсины, что угодно с сильным цитрусовым привкусом, запросто сделают свое дело.

