Как избавиться от пауков без дорогих средств: действенный лайфхак

Садоводов призвали этой осенью посадить розмарин в своих садах и у дверей патио, чтобы помочь отпугнуть пауков.

Брачный сезон пауков обычно начинается в начале сентября и продолжается до середины октября или начала ноября. Это время года, когда эти жуткие ползуны заходят в помещения в поисках убежища, тепла и партнера, и находят дорогу внутрь через любые щели. Традиционные способы борьбы с ними не всегда действуют, пишет Express.

По словам экспертов, размещение растений розмарина в вашем саду и у дверей патио может отпугнуть пауков, поскольку им не нравится резкий запах.

Пауки имеют очень чувствительное обоняние и не любят сильных ароматов, поскольку эти запахи могут перегружать и запутывать хеморецепторы на их лапах, которые они используют для ориентирования.

Когда они чувствуют сильный запах, это нарушает их способность чувствовать окружающую среду, заставляя их вообще избегать этой местности. Таким образом, использование сильного аромата розмарина как в вашем доме, так и в саду – это эффективный способ отпугнуть пауков.

Такие растения, как базилик, розмарин и тимьян, имеют сильные ароматы и создают неприятную среду для пауков. Для дополнительной безопасности эти растения следует размещать близко к входным отверстиям, чтобы предотвратить их проскальзывание сквозь двери и окна.

