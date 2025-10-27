Как избавиться от неприятного запаха на кухне без магазинных средств: действенный способ

Кухня, пожалуй, одно из самых трудоемких помещений, когда дело доходит до уборки. В конце концов, именно там мы храним, готовим, варим и едим пищу. Не удивительно, что для поддержания чистоты требуется немало внимания.

Из-за такой активности на кухне легко появляются нежелательные запахи. Иногда, сколько бы вы ни убирали, они остаются и наносят немалый дискомфорт. Но есть простое решение этой проблемы, пишет Express.

Эксперты поделились неожиданной причиной, почему они кладут апельсиновые корки в кухонные раковины. Цитрусовые не только полезны для нашего здоровья. Они также могут быть очень эффективным средством для очистки.

К тому же, они имеют приятный запах. Вот почему свечи с цитрусовым ароматом являются популярным атрибутом для многих домов, придавая им свежести.

Так, апельсиновые корки могут оставлять приятный, стойкий запах. Разместив небольшое количество над или в кухонном сливе, вы можете помочь скрыть нежелательные запахи, которые от него исходят.

Когда мы моем посуду, остатки пищи могут попадать в раковину и выделять неприятный запах. Однако, апельсиновая кожура помогает в этом. А чтобы полностью избавиться от неприятных запахов, ее можно заморозить.

Измельчите несколько апельсиновых кожур и равномерно распределите их по форме для льда. Затем залейте водой и заморозьте.

В следующий раз, когда вам понадобится, просто положите в раковину один-два кубика и включите его. Лед поможет растворить любую застрявшую грязь, а кожура оставит свежий апельсиновый аромат

Другой эксперт посоветовал наполнить раковину горячей водой и положить туда апельсиновые корки. Сок впитается в воду и поможет создать приятный аромат, который будет держаться некоторое время.

