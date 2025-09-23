Как избавиться от запаха еды в холодильнике: действенные лайфхаки

Приготовление пищи сейчас является частью жизни многих людей, особенно тех, кто занят на работе или на учебе. Стремясь сэкономить время каждый день, некоторые люди решают готовить все блюда на следующую неделю.

Это может оказаться идеальным решением для управления временем, но оно не лишено недостатков, как обнаружил один студент. Несмотря на использование герметичных стеклянных контейнеров для хранения пищи, запах все равно невероятно сильный и вызывает чувство "тошноты", утверждает он. Парень обратился к Reddit за советами и рекомендациями в заметке под простым названием "Как избавиться от запаха еды в холодильнике".

"У меня в общежитии есть маленький холодильник, и я храню в нем готовую еду. Она находится в герметичных стеклянных контейнерах. Однако запах все равно очень сильный", – объяснил он.

В разделе комментариев люди охотно делились своими идеями, многие предлагали оставлять нарезанные лимоны или пищевую соду в холодильнике, чтобы противодействовать нежелательным запахам.

Один человек сказал: "Попробуйте добавить пищевую соду и менять ее каждые несколько недель. Также нарежьте несколько лимонов и положите их в холодильник на ночь".

Другой ответил, соглашаясь: "Знаю это еще с детства, в 70-х, моя бабушка так делала. Старый добрый лайфхак".

Третий сказал: "Моя мама всегда так делала, и теперь, спустя 20 лет, я только что понял, почему".

Четвертый прокомментировал: "Поставьте чашку кофейной гущи в холодильник. Сухой, а не заваренной. Мне удавалось таким образом избавиться от неприятных запахов. Затем достаньте ее примерно через неделю".

Лимоны эффективно устраняют запахи, поскольку их кислотность может помочь нейтрализовать неприятные запахи, а их свежий, чистый аромат обеспечивает естественный приятный запах.

Так же пищевая сода помогает избавить холодильники от нежелательных запахов благодаря своей эффективной способности поглощать и нейтрализовать их.

