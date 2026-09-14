Как избавиться от моли в доме без химикатов: простая ловушка

На вашей кухне снова появилась пищевая моль? Это раздражает, особенно когда вы постоянно убираете и перебираете свои запасы.

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Хотите решить эту проблему раз и навсегда? Забудьте об уксусе и выберите другую ловушку, которая не имеет такого раздражающего запаха, пишет OBOZ.UA.

Вместо того чтобы ставить миску с уксусом в шкаф, приготовьте сладкую ловушку. Налейте воды в небольшую емкость и добавьте чайную ложку меда. Тщательно перемешайте, чтобы получился липкий сладкий раствор. Поставьте её в шкаф там, где вы заметили взрослых молей, но подальше от открытых продуктов.

Аромат сладкой смеси будет привлекать летающих насекомых. Когда моль садится на поверхность, она прилипает к раствору или падает в воду.

Ловушку следует регулярно проверять и заменять каждые несколько дней, так как она начнёт бродить, если оставить её в тёплой среде слишком долго.

Если в вашем доме есть муравьи, такой контейнер, к сожалению, также будет привлекать их, поэтому безопаснее разместить его в недоступном для детей и домашних животных месте.

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