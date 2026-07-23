Как избавиться от желтых пятен на газоне: эффективный способ

Жёлтые и засохшие участки на зеленом газоне могут свидетельствовать о появлении совков – опасных вредителей, личинки которых повреждают траву и ее корни. Наиболее активны они в мае-июне, а некоторые виды вновь появляются в августе.

Видео дня

Уменьшить их количество помогут удаление сорняков, обработка почвы, феромонные ловушки и биологические препараты. Подробности информирует Deccoria.

Как распознать совку

Совки – это ночные бабочки, среди которых есть несколько видов, опасных для сада и огорода. Взрослые насекомые обычно имеют серо-коричневую или бурую окраску, а размах их крыльев составляет примерно 30–40 миллиметров.

Наибольшую активность они проявляют в теплые пасмурные ночи. Однако растениям вредят прежде всего не бабочки, а их гусеницы. В зависимости от вида они могут быть зелёными, оливковыми, коричневыми или серо-бурыми.

Совки питаются различными растениями. Они могут повреждать злаки, кукурузу, картофель, овощи, декоративные культуры и газонную траву. Личинки уничтожают молодые ростки, прогрызают листья, повреждают корни и даже семена, которые только начинают прорастать.

Почему на газоне появляются желтые пятна

Одним из характерных признаков появления совков являются неравномерные проплешины среди здоровой травы. Такие повреждения иногда ошибочно приписывают слизням.

Молодые личинки питаются преимущественно ночью и оставляют отверстия на листьях. Более взрослые особи подгрызают корневую шейку у поверхности земли, а те, что обитают в почве, повреждают корни. В результате трава желтеет, вянет и легко выдергивается из земли. На корнях могут быть заметны углубления, каналы и другие повреждения.

Лучше всего осматривать участок утром. При большом количестве вредителей желтые и сухие пятна становятся особенно заметными. Одна гусеница способна повредить до нескольких десятков растений.

Когда совки наиболее опасны

За год совки могут дать одно или два поколения. Их гусеницы зимуют в почве, обычно на глубине около 25 сантиметров.

Чаще всего вредители активизируются в мае и июне. Второе поколение отдельных видов может появиться в августе. Самки откладывают от нескольких сотен до двух тысяч яиц у основания растений или на нижней стороне листьев. Размножению вредителей способствуют мягкие зимы и большое количество сорняков, среди которых насекомые находят пищу и укрытие.

Как избавиться от совков в саду

Прежде всего нужно регулярно удалять сорняки не только на самом газоне или грядках, но и рядом с ними. Заросшие участки создают благоприятные условия для развития гусениц.

Цветущие сорняки также привлекают взрослых бабочек, питающихся нектаром. Поэтому важно убирать самосев и приводить в порядок запущенные территории вблизи насаждений.

После сбора урожая грядки рекомендуется перекапывать, а остатки растений – убирать. Это помогает нарушить места зимовки личинок, которые прячутся в почве.

Рядом с газоном или овощными культурами можно посадить бархатцы. Важна также умеренная и правильная подкормка, ведь крепкие растения лучше переносят повреждения.

Ловушки и биологические препараты

Для борьбы со взрослыми бабочками применяют феромонные ловушки. Перед их использованием нужно определить, какой именно вид совки появился на участке, поскольку приманка должна соответствовать конкретному вредителю.

Еще один метод – биологические препараты с бактерией Bacillus thuringiensis. Их обычно используют для опрыскивания. Бактерии воздействуют на пищеварительную систему гусениц и вызывают их гибель.

Против личинок также применяют полезных нематод Steinernema carpocapsae. Они проникают в тело вредителя и приводят к его гибели. Биологическую обработку лучше всего проводить вечером или ночью, когда совки выходят питаться. Помочь могут и естественные враги гусениц – ежи, синицы и скворцы, которых стоит привлекать на участок.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно поливать огурцы, помидоры и другие овощи.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.