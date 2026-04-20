Как готовить рис, чтобы он не слипался и был рыхлым: идеальный рецепт

Хотя приготовление риса дома может показаться простым, он часто может получиться слишком липким, поскольку на зернах остается слишком много крахмала.

Еще одной причиной, почему рис может не готовиться, является неправильное соотношение воды или поднятие крышки во время варки. Кулинары поделились идеальным рецептом, который поможет вам приготовить рыхлый рис, пишет OBOZ.UA.

Ингредиенты:

Два стакана риса

Одна чайная ложка соли

Четыре стакана воды.

Способ приготовления

Сначала отмерьте рис в кастрюлю; стандартная порция на одного человека составляет от полстакана до одного стакана. Вы также можете выбрать разные сорта.

Далее промойте рис в холодной воде, пока он не станет прозрачным. Это чрезвычайно важно, поскольку таким образом удаляется лишний крахмал, который может сделать его густым.

Как только рис станет прозрачным, можно добавлять воду в кастрюлю. Лучше всего использовать пропорцию 1:2.

Далее доведите воду до кипения, а когда она закипит, уменьшите огонь до минимума и варите на медленном огне семь минут.

Не снимайте ни в коем случае крышку, затем полностью выключите огонь, прежде чем положить под крышку кухонное полотенце и снова накрыть ее.

Оставьте рис вариться на пару на восемь-десять минут. После этого вы получите рыхлый вкусный гарнир.

