Как еще можно назвать 'могорич': интересные варианты

Даже те украинцы, которые выросли в городе и не видели народных традиций в, так сказать, естественной среде обитания, с детства знают слово "могорич". В украинском языке это слово означает благодарность или плату за какую-то услугу или просто угощение.

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Словари маркируют это слово, как разговорное. И действительно, обряд дачи "могорича" (а это действительно обрядовое действо) официальным не назовешь. Но единственное ли это его название? OBOZ.UA изучал словари, чтобы узнать больше.

Что такое "могорич"

Толковые словари дают два объяснения слова "могорич". Это может быть угощение по поводу успешного завершения какого-либо дела, в основном в виде алкогольного напитка. Так называют также сам напиток, которые употребляют в описанной ситуации.

– Ти думаєш, ми не знаємо, скільки відер горілки ти дав на могорич голові, писареві та його рідні. (И. Нечуй-Левицкий)

– Ну, Катерино, – почав він дальше, – коли межи нами прийшло до згоди, то мусимо заїсти могорич.... (Т. Бордуляк)

І таке бувало, що підходимо до села, а звідти вже несуть і їсти, й пити, чого тобі завгодно. Потім іще просять у село на могорич. (Г. Хоткевич)

В переносном значении словом "могорич" называют плату за небольшую услугу или помощь. В основном речь идет о натуральном обмене

Добрий могорич і щире слово Балана піддобрили дубовиків, і вони перевезли подорожніх на другий бік річки. (А. Кащенко)

Чого мій татко не робив! Писав "прошенія" селянам за могорич... Він все умів. (В. Сосюра)

– Швиденько збігай, Кузьмо, і до Карпця, і до Підіпригори. Скажи, нехай зараз же до мене приходять. А тобі за дорогу – мій могорич. (М. Стельмах)

Происхождение слова "могорич"

Путь, которым это существительное попало в украинский язык, точно исследователями не установлен. Но источником его стало арабское слово مخارج [Mahāridž], которое переводится как "расходы". Вероятно, оно перекочевало к нам при посредничестве тюркских языков.

Обряд дачи "могорича" в украинской традиции играл важную роль. Им завершали оформление разного рода договоренностей от купли-продажи имущества и найма на работу до заключения помолвки. Свидетели, которые должны были присутствовать при заключении таких сделок, назывались "могоричники" или "баришники".

Производные слова

О том, что слово "могорич" прочно укоренилось в украинском языке, свидетельствует большое количество производных от него лексем. Например, упомянутые уже "могоричники". Вот еще несколько таких слов:

замогоричити - угостить "могоричем" или даже засватать;

могоричити - ставить "могорич";

могоричувати - пить "могорич";

намогоричитися - напиться во время выставления "могорича";

підмогоричити - подкупить "могоричем";

промогоричити - пропить деньги на "могоричах".

Синонимы

И хотя это слово звучит весьма колоритно и имеет большую популярность в народе, даже ему можно найти синонимы. Конкретный синонимический ряд зависит от значения, которое вы вкладываете в это существительное.

Если речь идет о выставлении "могорича" в честь заключения сделки или завершения какого-то дела, здесь уместными будут:

частуванння;

пригощання;

святкування.

Если речь идет о "могориче", как о самом напитке, который выставляют в честь знаменательного события, то его можно назвать так:

питво;

випивон;

випивка.

Если же слово "могорич" нужно вам, чтобы описать плату за какую-то услугу, тогда можете заменить его такими словами:

платня;

хабар;

віддяка;

оддара;

розрахунок;

мзда (чаще о магарыче, который требуют в обмен на услугу);

підмазування.

Впрочем, все эти слова не передают точный оттенок значения и даже вкус слова "могорич". В нем мы слышим радость по поводу успеха, надежды на удачное развитие событий, предвкушение хорошо проведенного времени и даже гордость за заслуженно заработанное угощение.

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