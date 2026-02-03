Как часто надо поливать спатифиллум: эксперты рассказали об идеальной рутине

Хотя спатифиллум обычно считают неприхотливым комнатным растением, нарушить режим его полива очень легко. Это приводит к появлению коричневых пятен на листьях, замедлению роста и увяданию.

Видео дня

Тем не менее, уход за этим цветком является благодарным делом, ведь он быстро растет и охотно цветет в домашних условиях. Однако даже у тех хозяев, которые хорошо понимают общие правила ухода за растениями, ошибки в регулярности полива "женского счастья" случаются довольно часто. Как их избежать, издание Woman and Home узнавало у профессиональных садоводов, специализирующихся именно на комнатных растениях. И вот какие советы дали эксперты.

Как часто следует поливать спатифиллум

Желтые листья или отсутствие цветения являются прямыми признаками того, что ваше растение страдает от избытка или недостатка влаги. Эксперты по садоводству утверждают, что фиксированного графика, который поможет вам наладить оптимальный полив спатифиллума, не существует. Вместо этого стоит ориентироваться на состояние почвы: поливать растение нужно тогда, когда верхние несколько сантиметров земли становятся сухими на ощупь. Проверить это можно пальцем – если к коже прилипают частички влажной почвы, полив стоит отложить. Также специалисты отмечают, что в период активного роста, который длится с апреля по октябрь, растение требует больше воды, тогда как зимой, когда вегетация замедляется, интенсивность увлажнения следует уменьшить.

Как понять, что растению нужна вода

Неправильный полив является одной из самых распространенных ошибок ухода за комнатной оранжереей в целом и спатифиллумом в частности. Садоводы объясняют, что кроме сухости верхнего слоя почвы, существует еще один очевидный признак – его листья начинают опускаться и вянуть. Это сигнал, что растение нуждается в немедленном увлажнении. Хорошая новость: если вы сразу польете увядший спатифиллум, он быстро восстановит здоровый вид и в дальнейшем будет чувствовать себя хорошо.

Что выбрать – верхний или нижний полив

Эксперты рекомендуют поливать спатифиллум сверху, доливая в горшок воду до тех пор, пока она не начнет вытекать через дренажные отверстия в дне. Это гарантирует полное увлажнение корневой системы. После этого подождите несколько минут, пока из горшка стечет лишняя вода, и слейте все, что окажется в поддоне. Это убережет корни от загнивания в стоячей воде. Нижний полив специалисты советуют использовать лишь тогда, когда возникает подозрение, что влага не доходит до всех частей корня. В таком случае горшок ставят в воду на несколько сантиметров не дольше чем на тридцать минут, после чего дают лишней влаге стечь.

Как долго спатифиллум может выдержать без воды

Для тех, кто переживает за цветы во время отпуска, садоводы имеют утешительные новости: спатифиллум – достаточно выносливое растение. Обычно он может обходиться без полива от десяти до двенадцати дней. Если засуха в горшке длится дольше, его листья начнут увядать. Учитывайте этот тайминг, когда планируете поездку. При необходимости найдите того, кто поможет вам с поливом, пока вас не будет дома, или обустройте систему автоматического увлажнения комнатных растений.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие 5 мест в доме станут идеальными для размещения спатифиллума.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.