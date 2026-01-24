Как быстро убрать дом без усилий и проблем: топ-7 советов

Эксперт по уборке Кейси Стивенс раскрыла свои 7 лучших советов, которые гарантируют, что вы сможете убирать так же быстро и эффективно, как и профессионалы.

Специалист, которая основала собственный бизнес The Big Clean Company, объяснила в TikTok, почему такие домашние дела занимают вдвое больше времени у непрофессионалов.

Чтобы сделать жизнь "проще", Кейси отметила важность "времени выдержки". Это необходимый период, в течение которого чистящие средства, в частности дезинфицирующие, должны оставаться влажными на поверхности, чтобы эффективно уничтожать микробы и избежать необходимости повторять процесс.

"Время контакта" для этих средств обычно указано на их этикетках.

"Убирайте умнее, а не усерднее", – дала Кейси следующий совет. Она уточнила: "Я использую плоскую швабру для стен и пылесос с длинной ручкой для плинтусов – это легче физически, и работа выполняется быстрее".

Далее Кейси предложила использовать меньше средств для уборки. "Одно универсальное средство для чистки сэкономит ваше время и деньги и не позволит вам чрезмерно усложнять процесс уборки", – сказала она.

Кейси также является сторонницей работы сверху вниз. "Используйте S-образную форму во время протирания — это золотое правило уборки, поскольку не будет двойной работы и пропущенных мест", — сказала она своим подписчикам.

Эксперт отметила важность использования правильных инструментов. Она объяснила: "Хороший резиновый скребок, вафельная салфетка и щетки для чистки сделают все легче и эффективнее".

Кейси продолжила: "Обязательно убирайте только одну комнату за раз. Это быстрее, чем прыгать из одной комнаты в другую". Однако она отметила, что важно мыть окна и пол за один раз.

Она завершила свои советы, подчеркнув роль вашей сосредоточенности. "Соберите свои вещи, установите таймер и сосредоточьтесь", – посоветовала она.

