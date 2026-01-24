У футболиста 'Динамо' возникли проблемы в Польше

Защитник киевского "Динамо" Максим Дячук, выступающий на правах аренды за польскую "Лехию", получил травму и выбыл из строя. Украинец пропустил часть сборов команды и не поможет клубу в ближайшем матче чемпионата Польши.

"Лехия" завершает тренировочный сбор в Турции, где провела несколько контрольных поединков. Дячук принял участие только в первом спарринге и отыграл 45 минут, после чего был вынужден прекратить тренировки из-за повреждения плеча.

Как сообщает Kanal Sportowy, травма исключила украинского защитника из трех товарищеских матчей. По предварительной информации, он не будет готов к игре против "Леха" из Познани и может пропустить еще несколько официальных встреч, так как восстановление ориентировочно займет около двух-трех недель и будет зависеть от хода реабилитации.

Отсутствие Дячука стало ощутимой проблемой для тренерского штаба "Лехии", поскольку осенью он был одним из основных центральных защитников команды.

В связи с его повреждением гданьский клуб уже подписал молодого стоппера Индрита Маврая, однако в стартовом составе в ближайшем матче, по данным польских СМИ, вероятнее всего сыграет Бужар Пллана в паре с Матеем Родином.

Матч "Лех" – "Лехия" состоится в субботу, 31 января. Помимо Дячука, гданьцам не сможет помочь и капитан команды Рифет Капич, который пропустит встречу из-за дисквалификации.

Как сообщал OBOZ.UA, Дячук в мае прошлого года женился на красавице-журналистке.Торжество прошло 26 мая на набережной Днепра и стало настоящим праздником с участием известных футболистов, музыкой и яркими эмоциями.

