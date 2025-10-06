Как держать свой дом идеально чистым: топ-6 основных правил

Для того, чтобы ваш дом всегда оставался чистым, важно регулярно проводить уборку, а не оставлять все на выходные.

Эксперт по уборке, известная в соцсетях как @cleanwithj, поделилась своими действенными правилами уборки дома в TikTok, по которым она живет. По ее словам, если придерживаться их, в ваших доме или квартире всегда будет идеальный порядок.

Мойте раковину на кухне каждый вечер перед сном

Слишком соблазнительно просто оставить раковину немного грязной после того, как вы помыли посуду, которую нельзя мыть в посудомоечной машине. Однако эксперт предупреждает, что этого не следует делать, поскольку это может привести к накоплению бактерий.

Чистите варочную поверхность каждый вечер

Она объяснила, что убирать "остатки пищи" с плиты утром – это "ночной кошмар", поэтому лучше просто решать эту проблему сразу после ее возникновения.

Рекомендуется "убирать после каждого приема пищи", указывая на то, что даже мелочи, такие как кипящая вода от пасты, могут загрязнить варочную поверхность и значительно усложнить ее отмывание.

Купите цветы и поставьте дома

Экспретка советует купить цветы и разместить их в гостиной, после этого комната будет выглядеть уютной и красивой.

Очистите чайник от накипи

Чтобы очистить чайник от накипи естественным путем, вы можете использовать белый уксус или лимонный сок. Сначала наполните чайник наполовину равными частями воды и белого уксуса или свежевыжатого лимонного сока.

Доведите смесь до кипения, затем выключите чайник и оставьте его на 30 минут-час. После замачивания вылейте раствор и тщательно промойте чайник свежей водой. Если остался известковый налет, можно осторожно почистить внутреннюю часть мягкой щеткой или губкой.

Наконец, наполните чайник чистой водой, доведите ее до кипения и слейте воду, чтобы удалить любой остаточный привкус или запах, прежде чем снова использовать чайник.

Часто чистите духовку

Блогерша рекомендовала протирать духовку изнутри влажной тряпкой и специальным средством каждые две недели. Она сказала: "Сделайте все, чтобы избежать глубокой чистки позже".

Сушка одежды на воздухе

Она сказала, что предпочитает сушить одежду на воздухе, "а не в сушилке для белья", но признала, что погода может быть довольно непредсказуемой, поэтому иногда сушилка для белья просто необходима.

