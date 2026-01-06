Как быстро прогреть авто зимой и избавиться от конденсата на окнах: пошаговая инструкция

Бывший продавец автомобилей поделился простым, но эффективным методом, который позволяет быстро прогреть авто и убрать конденсат с окон за считанные минуты.

Пользователь, известный в TikTok под ником @capturing_cars, поделился советами о том, как бороться с заледеневшим автомобилем утром, когда вы спешите на работу или по делам.

Заблокируйте холодный воздух

Первый шаг заключается в выкручивании регулятора температуры на максимум. Но дальше, по словам Пита, не надо сразу включать вентиляторы на полную мощность. Зато важнейшим моментом, который часто игнорируют, является кнопка рециркуляции воздуха.

На большинстве авто она имеет вид стрелки, которая закручивается по кругу. Когда водитель активирует эту функцию, прекращается противостояние между теплом внутри салона и ледяным воздухом, постоянно поступающим извне.

"Вы тогда рециркулируете воздух, который есть в салоне. Запертый внутри, он становится теплее с каждым проходом, потому что не может выйти из машины", – объяснил эксперт.

Рекомендуется держать режим рециркуляции включенным только первые 5–10 минут поездки, чтобы быстро прогреть салон, а затем выключить его для доступа свежего воздуха.

Включите кондиционер

Хотя это может показаться вам странным, но дальше стоит воспользоваться кондиционером в авто. Его система активно высушивает воздух, который поступает в салон. Это самый эффективный способ борьбы не только с холодом, но и с опасным запотеванием окон, которое резко ухудшает видимость.

"Если он встроен в ваш автомобиль, это будет более эффективный способ согреться и убрать конденсат с окон", – утверждает эксперт.

