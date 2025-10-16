УкраїнськаУКР
Как быстро почистить рыбу без ножа: понадобится всего один кухонный девайс

Свежая рыба

Если вы хотите очень быстро почистить рыбу, но под рукой нет ножа, на помощь всегда придет терка, ложка, овощечистка или просто кипяток. 

Кулинар поделилась в Instagram лайфхаком, благодаря которому вы с легкостью сможете почистить рыбу.

Как почистить рыбу теркой 

Все что нужно сделать – просто легкими движениями потереть рыбу об терку, чешуя легко сойдет. После рыбу просто помойте.

Для более жесткой чешуи лучше использовать кипяток и столовую ложку, нужно просто полить кипятком рыбу и ложкой удалить всю чешую.

