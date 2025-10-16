Как быстро почистить рыбу без ножа: понадобится всего один кухонный девайс

Если вы хотите очень быстро почистить рыбу, но под рукой нет ножа, на помощь всегда придет терка, ложка, овощечистка или просто кипяток.

Кулинар поделилась в Instagram лайфхаком, благодаря которому вы с легкостью сможете почистить рыбу.

Как почистить рыбу теркой

Все что нужно сделать – просто легкими движениями потереть рыбу об терку, чешуя легко сойдет. После рыбу просто помойте.

Для более жесткой чешуи лучше использовать кипяток и столовую ложку, нужно просто полить кипятком рыбу и ложкой удалить всю чешую.

