Как быстро почистить рыбу без ножа: понадобится всего один кухонный девайс
Если вы хотите очень быстро почистить рыбу, но под рукой нет ножа, на помощь всегда придет терка, ложка, овощечистка или просто кипяток.
Кулинар поделилась в Instagram лайфхаком, благодаря которому вы с легкостью сможете почистить рыбу.
Как почистить рыбу теркой
Все что нужно сделать – просто легкими движениями потереть рыбу об терку, чешуя легко сойдет. После рыбу просто помойте.
Для более жесткой чешуи лучше использовать кипяток и столовую ложку, нужно просто полить кипятком рыбу и ложкой удалить всю чешую.
