Как будет на украинском 'вспышка': перевод часть людей забывают

Реальность украинцев сейчас такова, что из-за обстрелов мы видим по ночам кратковременные появления яркого света. Те из нас, кто перешли на украинский язык не так давно, могут по привычке называть их "вспышками".

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Однако, это слово не является украинским – в словарях его не найти. Как правильного его заменить, разбирался OBOZ.UA.

Так Словарь украинского языка в 11 томах называет кратковременное свечение, внезапный вспышка пламени, яркого света и т. д.; мгновенное сияние словом "спалах". И это и есть правильный перевод этого существительного. Глагол, образованный от него, звучит как "спалахувати".

Впрочем, не только так можно толковать существительное "спалах". Так же называют, например, осветительный прибор, который используют во время фотографирования. Такая лампа срабатывает на мгновение, чтобы осветить кадр и сделать его более четким.

Кроме того можно сказать "спалах" и о сильном кратковременном внезапном проявлении чувства, настроения и тому подобное. Такое значение является переносным, однако используется достаточно широко: "емоційний спалах", "спалах гніву", "спалах радості".

Так же в переносном значении существительное "спалах" используют, чтобы описать внезапное возникновение, а также интенсивное развитие какого-либо явления. Например, можно сказать "спалах хвороби" или "спалах активності".

Имеет это украинское слово и несколько синонимов. Вот что можно найти в словарях:

сполох;

мигавка;

зблиск;

виблиск;

полиск.

Если же употребляем переносное значение слова, то можем использовать такие варианты:

напад;

припадок;

пароксизм

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