Как будет на украинском 'горы свернуть': правильный перевод

Фразелогизм "горы свернуть" в бытовом языке употребляют довольно часто. А зря, ведь это тот случай, когда в украинском языке есть прямой перевод – "перевернуть горы" или "сдвинуть горы", поэтому лучше не использовать российский аналог.

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Украинский язык благозвучен и богат, однако не все знают, что этот фразеологизм имеет и другие соответствия с аналогичным значением. Как лучше перевести "горы свернуть", разбирался OBOZ.UA.

Фразеологизм "горы свернуть" означает выполнение большой, даже невозможной работы. Фактически его используют, когда говорят о намерении сделать что-то сверхъестественное, невыполнимое, все возможное для достижения какой-либо цели.

Правильным дословным переводом будет фраза "зрушити гори", но есть и другие варианты:

небо до землі прихилити;

здійснити нездійсненне;

дістати зірку із неба;

стрибнути вище свого носа;

досягти недосяжного.

В народном творчестве есть и интересная поговорка: "Руки й ноги відробити – стільки роботи зробити".

Для примера приводим следующие варианты применения:

Іван міг би й гори зрушити заради Марічки – аби вона хоч раз прихильно глянула в його сторону.

Тренер мотивував Олега тим, що йому не вдасться стрибнути вище свого носа, тож хлопець вирішив довести протилежне.

"Руки й ноги відробиш – стільки роботи зробиш, а користі ніякої", – махнув рукою дід, дивлячись на Данилові потуги осідлати коня.

Матвій ладен був небо до землі прихилити аби тільки врятувати кохану.

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