'Мы это сделаем': Трамп заявил, что хотел бы остановить войну в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет остановить российско-украинскую войну. Он также выразил надежду, что в конце концов это удастся сделать.

При этом американский лидер отметил, что США зарабатывают на войне в Украине, однако его, мол, больше интересуют жизни людей. Такое заявление он сделал во время общения с журналистами.

Что сказал Трамп

Президент США снова вспомнил о своем предшественнике, Джо Байдене, и о "350 миллиардах долларов", которые тот якобы "просто отдал" Украине. Сам Трамп, похвастался действующий глава Белого дома, перевернул ситуацию с точностью до наоборот.

"Нам эта война ничего не стоит. На самом деле, мы зарабатываем деньги, в отличие от Байдена, который дал 350 миллиардов долларов, просто отдал их. Теперь я вернул многие из них, потому что мы заключили соглашение о добыче редкоземельных металлов. И мы вернем много тех денег, может, все деньги, может, даже больше, чем все деньги. Но нам теперь платят, когда мы что-то посылаем, они платят", – заявил президент США.

Впрочем, добавил впоследствии Трамп, его больше от экономической составляющей интересует сохранение жизней людей – прежде всего, военных. При этом Трампа беспокоят сохранение жизней как украинских защитников, которые не имеют выбора, кроме как сдерживать врага, так и российских оккупантов, которые в любой момент могут убраться домой и прекратить погибать.

Именно из-за гибели людей, по словам Трампа, он рассчитывает, что сможет добиться завершения войны в Украине.

"Речь идет о душах, о ситуации, в которой в среднем гибнут 25 тысяч человек, в основном солдат, а также некоторые гражданские из Киева и других городов, но их количество очень невелико в сравнении. Но ежемесячно гибнут от 25 до 30 тысяч солдат. И это не американцы — это военные из России и Украины. И если бы я мог это остановить, я хотел бы это остановить. И я думаю, что мы это сделаем", – подчеркнул американский президент.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что после операции в Венесуэле Трамп снова озвучил претензии США на Гренландию. Крупнейший в мире остров, являющийся частью Дании, Штатам якобы "абсолютно необходим" из соображений национальной безопасности.

