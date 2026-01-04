Китай получил неожиданное окно возможностей благодаря нападению США на Венесуэлу – Reuters

Аналитики заявили, что нападение США на Венесуэлу создало для Китая новые дипломатические возможности на международной арене. Речь идет о ситуации, которая позволяет Пекину активнее продвигать свои позиции по Тайваню и Южно-Китайскому морю, однако без немедленного риска военного вторжения.

Анализ ситуации обнародовало агентство Reuters со ссылкой на комментарии международных экспертов и исследователей Китая и Тайваня. В материале отмечается, что решение председателя КНР Си Цзиньпина по Тайваню формируются отдельно от событий в Латинской Америке и больше зависят от внутренней ситуации в Китае.

Событие произошло после того, как в субботу США провели операцию в Венесуэле и задержали лидера страны Николаса Мадуро. Оценки экспертов касаются ближайшей и среднесрочной реакции Китая на действия Вашингтона.

В то же время собеседники агентства отмечают, что действия президента США Дональда Трампа создали неожиданное пространство для китайской дипломатической атаки на позиции США. Как отметил аналитик International Crisis Group Уильям Янг, "это создает много возможностей и дешевые аргументы для будущего ответа Китая Соединенным Штатам".

Новое поле маневра

Эксперты указывают, что Пекин, вероятно, воспользуется ситуацией для усиления критики США и укрепления собственного имиджа на международной арене. Речь идет не только о Венесуэле, но и о более широких темах, в частности Тайване, Тибете, а также островах в Восточно - и Южно-Китайском морях.

Китай уже публично осудил удар США по Венесуэле, заявив о нарушении международного права и угрозе миру в регионе. Пекин также призвал Вашингтон освободить Николаса Мадуро и его жену, которых удерживают в Нью-Йорке в ожидании суда.

За несколько часов до задержания Мадуро встречался в Каракасе с высокопоставленной китайской делегацией, о чем свидетельствуют опубликованные им фото. В состав делегации входил специальный представитель Китая по вопросам Латинской Америки и Карибского бассейна Цю Сяоци.

Государственное агентство Синьхуа назвало действия США "откровенно гегемонистским поведением" и заявило, что они демонстрируют истинную суть так называемого порядка, основанного на правилах. Представители МИД Китая и органов, ответственных за отношения с Тайванем, на запросы журналистов сразу не ответили.

Тайваньский фактор

Аналитики обращают внимание, что ситуация вокруг Венесуэлы не означает автоматической эскалации со стороны Китая в отношении Тайваня. По их словам, Пекин рассматривает Тайвань как внутренний вопрос, поэтому не склонен прямо использовать действия США в Латинской Америке как формальный прецедент для военных шагов в Тайваньском проливе.

На прошлой неделе Китай провел самые масштабные за последнее время военные у чения вокруг Тайваня, фактически окружив остров. Маневры продемонстрировали способность КНР в случае конфликта перекрыть внешнюю поддержку, однако эксперты не связывают эти действия напрямую с событиями в Венесуэле.

Профессор международных отношений Народного университета Китая Ши Иньхун заявил, что возможный захват Тайваня зависит прежде всего от военных возможностей Китая, которые все еще остаются недостаточными. По его словам, события на другом континенте не являются решающим фактором для таких решений.

Исследователь политики Китая в Asia Society Нил Томас также отметил, что Пекин будет стремиться к четкому контрасту с Вашингтоном, подчеркивая собственные заявления о мире и развитии. Он добавил, что для Си Цзиньпина внутренние интересы Китая значительно важнее ситуации в Венесуэле, а затяжные проблемы США могут только сыграть ему на руку.

Позиция Тайбэя

В Тайване идею возможного подражания Китаем действий США отвергли. Депутат от правящей партии и член парламентского комитета по обороне и внешним делам Ван Тиньюй заявил, что Китай давно демонстрирует враждебность, но не имеет реальных средств для захвата острова.

В своей заметке он подчеркнул, что Китай не является Соединенными Штатами, а Тайвань не является Венесуэлой. По его словам, если бы Пекин имел реальную возможность осуществить такую операцию, он сделал бы это значительно раньше.

На китайской платформе Weibo обсуждения нападения США на Венесуэлу быстро вышли в тренды. Часть пользователей писала, что Пекин должен внимательно изучить действия Вашингтона и сделать собственные выводы из этой операции.

В то же время политолог из Национального тайваньского университета Лев Нахман предположил, что правительство Тайваня может ограничиться осторожной поддержкой действий США. Он отметил, что, хотя Тайбэй пока не делал официальных заявлений, ситуация потенциально усиливает риски для острова и может повлиять на дальнейшие отношения с американской администрацией.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце 2025 года США объявили о крупнейшем в истории пакете военной помощи для Тайваня на сумму более 11 миллиардов долларов, что стало очередным шагом в усилении обороноспособности острова перед угрозами со стороны Китая. Решение принято администрацией президента США Дональда Трампа на фоне роста военного и дипломатического давления Пекина на Тайбэй.

